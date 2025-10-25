Есть два вероятных сценария развития событий: что ожидает валютный рынок в ноябре

В ноябре ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких ключевых факторов. В частности от макроэкономического блока.

Что будет с валютой в ноябре 2025 года?

В него входят состояние основных отраслей экономики, потребительская инфляция, развитие экспорта и валютные резервы страны, рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА В условиях войны атаки на энергетическую инфраструктуру могут заставить бизнес приостанавливать или ограничивать деятельность, что будет влиять на развитие экономики. Весомую роль в ноябре будет играть Национальный банк как основной игрок на рынке, имеющий все инструменты для сглаживания курсовых "углов".

Согласно словам эксперта, сейчас можно выделить два вероятных сценария развития событий в ноябре:

Консервативный сценарий. Это продолжение многомесячных тенденций, когда НБУ удерживает баланс между спросом и предложением через валютные интервенции. В таком случае курс доллара не превысит отметки 41,8 – 42,2 гривны, а объем спроса и предложения будет оставаться соразмерным. Если же спрос вырастет более чем на 15%, то придется или продолжать тратить валюту на удовлетворение спроса, или позволить незначительное повышение курса. Но НБУ будет контролировать ситуацию, сдерживая резкие и быстрые курсовые изменения. Сценарий с несколько большей курсовой динамикой. Если регулятор немного ослабит свое влияние на межбанк (например, уменьшив объем интервенций или же привычного объема будет уже недостаточно, чтобы "покрыть" весь объем спроса), то курс доллара может незначительно повыситься. Приемлемый объем недельных интервенций составляет около 800 миллионов долларов.

В таком случае, ожидается, что в течение ноября и, возможно, в декабре верхняя граница коридора валютных колебаний на межбанке может вырасти до 42 – 42,5 гривны за доллар и 48,5 – 50 за евро.

В этом случае решение НБУ к ограничению валютных интервенций может быть достаточно обоснованным, но регулятор не бросит рынок на произвол судьбы, по аналогии прошлого года максимально сглаживая резкие курсовые изменения,

– отметил банкир.

В то же время Тарас Лесовой заверил, текущий курс доллара значительно ниже среднегодового прогнозируемого уровня – а это 45 гривен.

В частности прогнозирование ноября сложное из-за большого количества неизвестных:

ситуация в энергетике и ее влияние на способность бизнеса продолжать свою деятельность без пауз и перерывов; события на фронте и общее экономическое состояние (уровень потребительских цен, развитие основных отраслей, экспортная деятельность в условиях новой углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС и т.д.).

Важно! Даже если официальный курс поднимется до 43 гривны или несколько выше, это будет иметь достаточно объективных аргументов, и это будет происходить медленно и плавно, практически незаметно в ежедневном измерении.

Что известно о спросе на валюту в конце октября – в начале ноября?