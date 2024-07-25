Гетманцев о валютном рынке: резких изменений до конца года не ожидается
Источник:Даниил Гетманцев
Прогнозируется, что резких колебаний на валютном рынке до конца года не ожидается. А все потому, что Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров.
Какова ситуация на валютном рынке Украины
Как пояснил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ситуация на валютном рынке остается под контролем благодаря поддержке партнеров и последовательным действиям НБУ.
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Мы имеем достаточный уровень международных резервов.
Дефицит платежного баланса в размере 1,6 миллиарда долларов за первые пять месяцев текущего года был покрыт за счет международных резервов. Сейчас их объем на 37% больше (на 10,3 миллиарда долларов), чем в начале войны.Заметьте! Это достаточно для оплаты импорта, выполнения всех валютных обязательств правительства и Национального банка, а также для поддержания курса в краткосрочной перспективе.
Ситуация остается контролируемой
По состоянию на сегодня, в 2024 году уже получено 16 миллиардов международной помощи. До конца этого года ожидается поступление еще примерно 22 миллиардов от ЕС, США, МВФ и Всемирного банка.
После принятия политического решения кранами G7 о предоставлении 50 миллиардов финансового ресурса за счет доходов от российских суверенных активов, имеем большую уверенность в прохождении следующего бюджетного года,
– добавил Гетманцев.
Украина продолжает находиться в программе EFF, что служит основным механизмом привлечения большей части внешнего финансирования до 2027 года.