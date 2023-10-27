Состоится ли смягчение валютных ограничений в Украине

Экономический кризис из-за военных действий заставил НБУ принимать радикальные меры. В течение всего времени было введено значительное количество реформ на финансовом рынке.

Ситуация на валютном рынке

В 2024 году резервы НБУ вырастут на 45 миллиардов долларов. Именно это позволит со временем вводить смягчение валютных ограничений.

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Специалисты Dragon Capital прогнозируют, что международные партнеры увеличат свою денежную помощь Украине. По идее, в следующем году, благодаря влиянию МВФ, будет дополнительно выделено 40 миллиардов долларов.

Этого должно быть достаточно для финансирования дефицита бюджета, при условии, что правительство активизирует внутренние заимствования, и будет способствовать дальнейшему росту резервов НБУ до 45 миллиардов долларов в 2024 году. Это позволит НБУ продолжать постепенно смягчать валютные ограничения.

– подчеркивают представители Dragon Capital

Следует понимать, что задержки финансирования от международных партнеров могут повлечь за собой нестабильную экономическую ситуацию в Украине. Резервы НБУ позволят держать ситуацию под контролем, но этих ресурсов все равно недостаточно.

Состоится ли валютная либерализация

После начала полномасштабного вторжения России в Украину НБУ ввел ряд антикризисных мер. Это существенные ограничения для людей и компаний. Сейчас экономическая ситуация значительно улучшилась. Глава НБУ – Андрей Пышный указывает на то, что со временем либерализация состоится.

В начале октября курс не является фиксированным и стал управляемым гибким. В НБУ говорят, что это первый шаг по ослаблению ограничений.