США готовят удар по российской нефти: Индия может оказаться под 100-процентными пошлинами

Новые санкционные инициативы США в отношении покупателей российской нефти могут существенно осложнить торговые отношения с Индией. В Нью-Дели признают, что вопрос, который считался урегулированным, вновь стал предметом переговоров.

Почему новые санкции США вызвали беспокойство в Индии

По информации Bloomberg, заявления Вашингтона о возможном введении санкций против стран, закупающих российскую нефть, стали неожиданностью для индийской стороны. Собеседники агентства отмечают, что во время переговоров, завершившихся заключением предварительного торгового соглашения между США и Индией в феврале, вопрос импорта российской нефти считался урегулированным.

Однако после отмены Верховным судом США пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, стороны так и не заключили полноценное торговое соглашение, поскольку Индия ожидает более выгодных условий.

В то же время источники отмечают, что Нью-Дели вряд ли будет публично критиковать новый законопроект о санкциях. Индия рассчитывает продолжить диалог с Вашингтоном и воспринимает нынешние разногласия как временный этап в двусторонних отношениях.

Какие последствия могут иметь ограничения для нефтяного рынка

Законопроект, первоначально инициированный сенатором Линдси Грэмом и поддерживаемый Дональдом Трампом, предусматривает возможность введения санкций против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, среди которых Китай и Индия. Документ может предоставить президенту США право вводить в отношении этих стран пошлины в размере до 100%.

По данным аналитической компании Kpler, в первой половине июля Индия импортировала из России около 2,6 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает половину всего нефтяного импорта страны.

Ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия предупредил, что найти альтернативу российской нефти будет непросто.

"В настоящее время существует немного альтернативных поставщиков, способных заменить российскую нефть в таких же объемах, с такой же надежностью и экономической целесообразностью. Любая политика, которая существенно нарушит экспорт российской нефти, рискует еще больше усугубить дефицит на и без того напряженном мировом нефтяном рынке, и последствия этого будут ощущаться далеко за пределами Индии", – отметил он.

Индия активно закупает российскую нефть также из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока, возникших в результате конфликта вокруг Ирана и блокирования Ормузского пролива. В то же время временное исключение из санкций США, позволявшее такие закупки, действовало лишь до 17 июня, а информации о его продлении пока нет.

При этом страны Европейского Союза уже третий день подряд не могут согласовать 21-й пакет санкций против России. Из-за отсутствия консенсуса Брюссель был вынужден временно продлить действие действующего ограничения цены на российскую нефть.