В оккупированной части Запорожья: как россияне получили доступ к крупнейшему месторождению марганца
- Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" получила право на разработку украинского месторождения марганца.
- Велико-Токмакское месторождение марганца является одним из крупнейших в мире, с возможностью добычи до 1,7 миллиарда тонн марганцевых руд в год, что покрывает российскую потребность в 1,3 миллиона тонн ежегодно.
Российская компания начала освоение и разработку одного из крупнейших в мире украинского месторождения марганца. Известно, что общих запасов ископаемого с месторождения хватит на 100 лет, а разрешение на работы россияне получили еще в феврале 2026 года.
Что известно о разрешении на разработку месторождения?
О том, когда и как россияне получили право на разработку Запорожского месторождения марганца, пишет The Moscow Times.
Смотрите также Дефицит топлива уже близко: что может его остановить и когда бензин начнет дешеветь
Компания "Реале Инженеринг Инвест" уже начала работы на Велико-Токмакском месторождении. Сейчас там продолжаются работы по освоению.
Как сообщают источники издания, право на разработку компания получила в феврале 2026 года. А в апреле работы на объекте непосредственно стартовали.
В то же время известно, что 25,1% "Реале Инженеринг Инвест" контролирует "Ростех" – ООО "РТ-Развитие бизнеса".
Обратите внимание! "Ростех" – это российская государственная корпорация. Компания работает с 2007 года и занимается разработкой, производством, экспортом промышленной продукции. Так, фактически украинское месторождение присвоила сама же Россия, однако сделала это через "других лиц".
Вблизи месторождения россияне начали строить горно-обогатительный комбинат на 3 тысячи рабочих мест.
Что известно о Велико-Токмакском месторождении марганца и украинских ресурсах?
Велико-Токмакское месторождение марганца входит в пятерку крупнейших в мире по объему ресурсов ископаемого. Добыча в год может составлять 1,7 миллиарда тонн.
Заметьте! Украина занимает 1 место в Европе и 2 место в мире по запасам марганцевых руд. Украинское производство было одним из самых мощных в мире. Так, в довоенное время объемы производства достигали 2 – 3 миллионов тонн. Однако в 2023 году по сравнению с 2021 добыча марганца сократилась на 47%. Это связано с войной и приближенным расположением к зоне боевых действий двух основных месторождений – Никопольского и Велико-Токмакского.
В то же время Россия рассчитывает на ежегодную добычу в 1,7 миллиона тонн. Скорее всего этим производством Кремль будет покрывать необходимость в 1,3 миллиона тонн ежегодно.
Известно, что мост ископаемого в руде превышает 25%. По оценкам экспертов, ресурса из месторождения должно хватить на 100 лет.
Как ранее сообщали в Укринформе, Украина имеет 20 тысяч месторождений, но в разработке только 3,5 тысячи.
Большинство (месторождений – 24 Канал) – еще с советских времен. Благодаря процессам приватизации эксплуатируют их, в основном, частные предприятия. А новые месторождения практически не разведываются. Острая проблема "спящих" лицензий, когда никакие работы на разведанных и перспективных участках не ведутся,
– объяснял Павел Загороднюк.
Глава ОО "Союз геологов Украины" отмечал, что в этом контексте было бы хорошо привлекать инвесторов, а "ресурсное" соглашение с США могло бы стать толчком к раскрытию полноценного промышленного потенциала страны.
Что еще нужно знать о том, как россияне присваивают украинские месторождения?
На Луганщине российская компания "Алчевскпромгрупп" начала разработку месторождения золота. Известно, что россияне получили доступ к ресурсам через онлайн аукцион. Покупка права разработки обошлась в 9,7 миллиона долларов.
В то же время такие случаи нередки. Россияне исследуют ресурсы оккупированных территорий, присваивают их и берут в разработку. Впоследствии из полученных доходов будут обеспечивать российскую экономику.
В частности, до 2031 года Россия планирует провести масштабные геологоразведочные работы на территории Донецкой области. Цель – освоение промышленных мощностей на оккупированных территориях. Основной акцент планируют сделать на залежи ценных металлов и стратегических ресурсов.