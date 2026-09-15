Чтобы газ не исчез после ударов: Великобритания выделила миллионы на защиту инфраструктуры

Украина получила 32 мобильных укрытия для газовой инфраструктуры. Они призваны защитить работников отрасли во время российских атак и позволить аварийным бригадам быстрее восстанавливать поврежденные объекты.

Какие укрытия получила Украина

На их приобретение и установку Великобритания выделила 2,64 миллиона евро, сообщило Министерство энергетики Украины.

Укрытия были приобретены при финансовой поддержке Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании. Поставка осуществилась через Фонд поддержки энергетики Украины.

Все 32 конструкции уже полностью установлены на газораспределительных объектах в девяти областях:

Хмельницкой;

Тернопольской;

Львовской;

Житомирской;

Ровенской;

Волынской;

Винницкой;

Киевской;

и Кировоградской.

Новые защитные сооружения рассчитаны на разное количество людей. Одно из самых больших вмещает до 100 человек, еще 21 укрытие рассчитано на полсотни работников, а 10 меньших укрытий могут приютить до 25 специалистов.

Почему нужны мобильные укрытия

Финансирование со стороны Великобритании покрыло не только материалы для конструкций, но и работы по их установке. Поэтому объекты получили укрытия, полностью готовые к использованию.

Укрытия позволят работникам оставаться вблизи критически важных объектов во время атак.

В Минэнерго отметили, что такая инфраструктура позволит газовикам быстрее реагировать на повреждения и проводить необходимые работы, чтобы поддерживать стабильное газоснабжение даже в условиях российских атак.

Мы благодарны Великобритании, а особенно Министерству иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO), за этот жизненно важный вклад в безопасность украинских газовиков и устойчивость нашей газовой инфраструктуры,

– отметили в министерстве.

Напомним, недавно Сумская область получила энергетическую помощь на сумму более 300 тысяч евро от Великобритании. Ее предоставили через Фонд поддержки энергетики Украины на строительные материалы и электротехническое оборудование для защиты критически важной инфраструктуры.