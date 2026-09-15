Які укриття отримала Україна

На їхнє придбання та встановлення Велика Британія виділила 2,64 мільйона євро, повідомило Міністерство енергетики України.

Укриття придбали за фінансування Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії. Постачання відбулося через Фонд підтримки енергетики України.

Усі 32 конструкції вже повністю встановили на газорозподільних об'єктах у дев'яти областях:

Хмельницькій;

Тернопільській;

Львівській;

Житомирськй;

Рівненській;

Волинській;

Вінницькій;

Київській;

та Кіровоградській.

Нові захисні споруди розраховані на різну кількість людей. Одне найбільше вміщує до 100 осіб, ще 21 укриття розраховане на пів сотні працівників, а 10 менших сховають до 25 фахівців.

Для чого потрібні мобільні укриття

Фінансування Великої Британії покрило не лише матеріали для конструкцій, а й роботи з їхнього встановлення. Тому об'єкти отримали укриття, повністю готові до використання.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Укриття дадуть працівникам можливість залишатися поблизу критично важливих об'єктів під час повітряних атак.

У Міненерго зазначили, що така інфраструктура дозволить газовикам швидше реагувати на пошкодження та проводити необхідні роботи, аби підтримувати стабільне газопостачання навіть в умовах російських атак.

Ми вдячні Великій Британії, а особливо Міністерству закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO), за цей життєво важливий внесок у безпеку українських газовиків та стійкість нашої газової інфраструктури,

– зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно Сумська область отримала енергетичну допомогу на понад 300 тисяч євро від Великої Британії. Її надали через Фонд підтримки енергетики України на будівельні матеріали та електротехнічне обладнання для захисту критичної інфраструктури.