Великобритания выделяет финансовую помощь: куда пойдут миллионы фунтов стерлингов

Великобритания выделит 17 миллионов фунтов стерлингов (более 20 миллионов евро) для Украины. Средства будут направлены на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС.

Какую помощь оказала Великобритания

Ранее он получил повреждения в результате российских атак, о чем напомнили в Министерстве энергетики Украины.

Помощь Соединенного Королевства станет частью международной программы, которую координирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в сотрудничестве с правительством Украины и странами-донорами G7,

– говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль отметил, что Киев благодарен Великобритании за последовательную поддержку Украины и большой вклад в укрепление ядерной и энергетической безопасности.

Шмыгаль добавил, что это важный вклад не только в восстановление поврежденной инфраструктуры, но и в укрепление ядерной безопасности и защиту Европы от радиационных угроз.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины В нынешних условиях международная солидарность и совместная ответственность за ядерную безопасность имеют особое значение.

Напомним, что союзники оказывают Украине помощь с восстановлением защиты на ЧАЭС. В частности, поддержку уже оказал Европейский Союз. Ее размер составил 75 миллионов евро.

Также помощь оказала Норвегия. Сумма взноса на восстановление защиты на Чернобыльской АЭС составляет 100 миллионов норвежских крон (или примерно 10 миллионов долларов США).