"Резерва не будет": Венгрия категорически отказала Украине в хранении топлива

Энергетическое сотрудничество между соседними государствами неожиданно оказалось под угрозой срыва из-за внутренних политических разногласий. Громкие заявления на самом высоком уровне уже вызвали резкую реакцию дипломатов и заставили пересмотреть стратегические планы.

Почему топливное соглашение было внезапно отменено

Энергетическое сотрудничество между соседними государствами неожиданно оказалось под угрозой срыва из-за внутренних политических споров, громкие заявления на высшем уровне уже вызвали резкую реакцию дипломатов и заставили пересмотреть стратегические планы. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр резко заблокировал инициативу по созданию совместного стратегического резерва топлива с Украиной. Проект должен был реализовываться между украинским государственным "Нафтогазом" и венгерской компанией Mol, что сообщило агентство Bloomberg.

Никакого резерва топлива на венгерско-украинской границе или где-либо еще не будет,

– категорически заявил глава венгерского правительства в ответ на запросы оппозиции относительно рисков для безопасности.

Главной причиной демарша стало то, что руководитель компании Mol Жолт Эрнаджи вел переговоры и подписал меморандум без согласования с правительством, которому принадлежит 25% акций предприятия. Мадьяр назвал такие действия топ-менеджера "неприемлемыми", фактически аннулировав предыдущие договоренности, достигнутые на саммите "Карпатской восьмерки" в Буковеле.

Важно! Со своей стороны, представители Mol попытались сгладить ситуацию, объяснив, что соглашение носило исключительно исследовательский характер. Они отметили, что на этапе изучения потенциала энергетического сотрудничества привлечение правительства якобы не требовалось.

Как это повлияет на Украину

Для украинского энергетического рынка и клиентов "Нафтогаза" это означает необходимость искать новые пути для хранения стратегических запасов топлива в условиях постоянных российских атак. Отказ Будапешта усложняет логистику и вынуждает Киев переориентироваться на других европейских партнеров для обеспечения стабильности цен на АЗС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил удивление таким шагом соседей. "Похоже, что хотя Виктора Орбана и нет, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать", – подчеркнул украинский дипломат.

Обратите внимание! Ранее Петер Мадьяр триумфально победил на выборах в апреле, отстранив от власти прокремлевского лидера Виктора Орбана, который руководил страной 16 лет. Хотя новый премьер пытается демонстрировать независимость от России, в частности, выслав 10 подозреваемых российских шпионов, его позиция в отношении Украины остается жесткой.

Администрация Мадяра уже выступала против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Такие шаги продолжают тормозить перезагрузку отношений между Киевом и Будапештом, оставляя экономическое сотрудничество в заложниках политики.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр 13 августа поставил под сомнение соглашение, заключенное его предшественником Виктором Орбаном. Согласно ей, российская государственная компания "Росатом" должна увеличить мощности атомной энергетики Венгрии.