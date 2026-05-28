Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите на 90 миллиардов евро

В четверг, 28 мая, парламент поддержал ратификацию Соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине займа на 90 миллиардов долларов. "За" проголосовали 298 нардепов.

Что известно о европейском кредите

Подробности сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады. Речь идет о законопроекте № 0376, инициатором которого накануне выступил Владимир Зеленский, а главным по его обработке был Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС.

Смотрите также "Это еще не конец": в ЕС снова вспомнили о замороженных активах России

Документ предусматривает ратификацию международных соглашений, необходимых для создания правовой основы для привлечения до 90 миллиардов евро помощи Украине, в частности в рамках программы макрофинансовой поддержки.

В то же время соглашение о займе определяет механизмы привлечения и распределения этих средств между бюджетными и оборонными потребностями. Погашение кредита планируется осуществлять за счет будущих репараций от России.