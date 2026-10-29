Отток 3,5 миллиарда долларов за считанные часы: криптобиржу Binance, возможно, взломали

29 октября из "горячих" кошельков Binance был зафиксирован внезапный вывод активов на сумму 3,5 миллиарда долларов в различных сетях. На фоне слухов о масштабном взломе биржевая монета BNB обвалилась на 8 % за одну свечу.

Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Etherscan и мониторинговых каналов.

Каковы подробности?

Подозрительная активность охватила как минимум шесть различных блокчейнов. Эксперты зафиксировали 87 отдельных транзакций с 70 различными цифровыми активами, причем значительная часть средств из кошелька Binance 14 была направлена на один неидентифицированный адрес.

Публичные записи не раскрывают личность получателя, поэтому движение активов теоретически могло быть внутренним перераспределением ликвидности платформы. Впрочем, масштабные транзакции мгновенно вызвали панику среди трейдеров и привели к резким колебаниям котировок на криптовалютном рынке.



С кошельков Binance зафиксированы переводы на сумму $3,5 млрд в нескольких блокчейнах – в сети говорят о возможном взломе криптобиржи / Скриншот

Эмитенты стейблкоинов заблокировали миллиарды долларов

На подозрительные переводы экстренно отреагировали эмитенты ключевых стейблкоинов. Сначала компания Tether заблокировала 971 миллион USDT, а впоследствии генеральный директор компании Паоло Ардоино сообщил, что объем замороженных активов вырос до более чем 1,567 миллиарда USDT.

В то же время эмитент Circle приостановил движение еще около 823 миллионов долларов. Благодаря совместной реакции компаний удалось оперативно заблокировать почти 2,4 миллиарда долларов, которые связывают с подозрительными переводами.

Основатель биржи прокомментировал состояние средств

Основатель Binance Чанпэн Чжао отреагировал на инцидент в соцсети X, заявил, что ситуация действительно имеет признаки взлома. Он публично поблагодарил эмитентов за вмешательство, а действия Паоло Ардоино охарактеризовал словом "спаситель".

"Средства пользователей в безопасности", – отметил Чанпэн Чжао. Он подчеркнул, что больше не возглавляет платформу, но как акционер уверен в полном покрытии возможных убытков клиентов.

Предупреждение об угрозах накануне атаки

Примечательно, что всего за сутки до появления сообщений об инциденте Чанпэн Чжао призвал пользователей быть бдительными в отношении киберугроз. Он подчеркивал опасность подозрительных ссылок и файлов в электронной почте, отметив, что вирусы могут поступать даже с взломанных компьютеров знакомых людей.

Как уже сообщалось на нашем сайте, подобные масштабные потрясения в инфраструктуре бирж заставляют владельцев активов массово выводить сбережения на автономные кошельки, что усиливает давление на стоимость ведущих монет.