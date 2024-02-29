Пенсионные выплаты вырастут, однако не у всех: кого коснется весенняя индексация пенсий

Правительство утвердило решение, определяющее процедуру индексации пенсий в марте 2024 года. Эта индексация будет касаться 10 миллионов пенсионеров.

Кому выплаты проиндексируют

Индексацией обещают охватить большинство видов пенсии: обычные пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии военных, пенсий ученых, пенсии госслужащих, чернобыльские пенсии.

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Пока что за скобками остаются специальные пенсии судей и прокуроров. Заметьте, что индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно.

Какой коэффициент весенней индексации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пенсии будут повышены почти на 8%. Размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

Согласно проекту постановления Кабинета Министров, индексацию пенсий в 2024 году планируется осуществить с коэффициентом 1,079.

При этом, минимальное увеличение составит 100 гривен, а максимальное – 1 577 гривен.

В свою очередь, индексация на 7,9% касается пенсий, которые назначены до 2021 года. При этом, уровень повышения пенсий, назначенных в 2021 – 2023 годах, составит 100 гривен.

Что будет с минимальными выплатами

Пенсии для определенных групп пенсионеров не будут меньше установленных минимумов. В частности:

Пенсионеры, достигшие 65 лет, имеющие 35 лет страхового стажа для мужчин или 30 лет для женщин, будут получать не менее 3 370 гривен в месяц.

Людям, которым 80 лет и более, со стажем 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин, также гарантированно будут получать не менее 3 370 гривен . Это включает все возможные надбавки и доплаты, кроме пенсий за особые заслуги.

. Это включает все возможные надбавки и доплаты, кроме пенсий за особые заслуги. Для тех, кому от 70 до 80 лет со стажем 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, минимальный размер пенсии составляет 3 240 гривен, учитывая все доплаты, кроме пенсий за особые заслуги.