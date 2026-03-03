Шок для энергетических рынков: Катар и ОАЭ просят Трампа поторопиться с Ираном

Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) частным образом убеждают союзников, чтобы те помогли им повлиять на президента Дональда Трампа. Обе страны стремятся, чтобы военная операция США против Ирана закончилась в кратчайшие сроки.

Почему ОАЭ и Катар обеспокоены?

Об этом рассказывают источники, знакомые с ходом переговоров. По их словам, страны стремятся сформировать широкую коалицию, которая бы помогла быстрее завершить конфликт дипломатическим путем, пишет Bloomberg.

В публичную плоскость переговоры не выносятся. Но известно, что их главная цель – избежать длительного шока для мировых энергетических рынков из-за последствий военной операции против Ирана.

Внутренняя оценка Катара, с которой удалось ознакомиться изданию, свидетельствует, что, реакция рынка газа будет значительно мощнее, чем резкий скачок в понедельник. Цены взлетят еще больше, если судоходные пути останутся заблокированными до середины недели.

Заметьте! Вчера, 2 марта, цены на газ в Европе выросли более чем на 50%, сообщает investing.com. Это стало одним из последствий атаки Ирана на Катар. При этом аналитики прогнозируют, что стоимость газа может подскочить на 130%, если движение танкеров по Ормузскому проливу остановится на месяц.

Что известно об атаке Ирана на Катар?

Катар остановил производство сжиженного природного газа (СПГ) на крупнейшем в мире экспортном объекте после того, как его атаковал иранский беспилотник. Речь идет о комплексе Рас-Лаффан.

Завод Рас-Лаффан компании QatarEnergy поставляет около пятой части мировых поставок СПГ. Эта ситуация рискует стать самым серьезным потрясением для газовых рынков со времен вторжения России в Украину четыре года назад, что перевернуло мировую торговлю энергией,

– отмечает издание.

Сейчас, как говорят источники, ОАЭ и Катар активно работают с союзниками над усилением своих систем ПВО:

Катар попросил поддержки для противодействия атакам беспилотников;

ОАЭ обратились за помощью с системами средней дальности.

Ситуация якобы очень напряженная. Bloomberg утверждает, что запасов ракет-перехватчиков Patriot у Катара хватит лишь на четыре дня при нынешних темпах использования.

Однако в МИД Катара отвергли заявления издания, назвав их "ложными и обманчивыми".

Запасы ракет-перехватчиков Patriot, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Катара, не исчерпаны и остаются достаточными,

– отметили в международном медиаофисе Катара.

Важно! Лидеры ОАЭ и Катара уже провели переговоры с европейскими лидерами, в частности с британским премьером Киром Стармером, французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцом относительно ситуации в регионе и возможных ее последствий для Европы.

Что известно о ситуации в Ормузском проливе?