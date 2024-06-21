Дефолт в Украине: почувствует ли экономика существенные последствия

Объявление дефолта всегда негативно влияет на экономику страны. Несмотря на это, оценить вероятные последствия дефолта в Украине не просто из-за особенностей финансовой ситуации в государстве.

Каким будет влияние дефолта на экономику Украины

Во время разговора с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило объяснил, что стандартные механизмы влияния дефолта не будут работать в Украине. Это обусловлено тем, что финансовая ситуация в государстве сейчас построена на совершенно других принципах.

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Более, этого года Украина удовлетворила потребность во внешней помощи для бюджета. Поэтому независимо от того, объявят дефолт или нет, Украина не останется без поддержки. А все потому, что несмотря на все трудности, Украина имеет хорошую кредитную историю.

Какие возможные последствия дефолта

! По подсчетам Минфина, в мае государственный и гарантированный долг Украины превысил 6 триллионов гривен, что составляет почти 152 миллиарда долларов. Также в августе заканчиваются долговые каникулы по еврооблигациям.

Как известно, в случае дефолта страна обязана сократить бюджетный дефицит. Однако, если экономическая ситуация является сложной, ожидать увеличения доходов не стоит, а вот уменьшение расходов государства на социальные или инвестиционные программы для населения – вполне возможно.

Негативное влияние на курс валюты тоже очевидно. Причина в том, что после объявления дефолта страна потеряет возможность привлекать новые средства, то есть прекратится приток иностранного капитала. А это, свою очередь, приводит к ухудшению девальвационных ожиданий.