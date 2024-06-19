Как происходит рост доходов украинцев
Реальные доходы украинцев, учитывая невысокую инфляцию, растут достаточно быстро. Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.
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Номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию соответственно растут тоже быстро.
При этом отмечается рост основной составляющей – заработной платы, особенно в частном секторе. Это обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности.
С другой стороны, среднюю зарплату вверх двигает усиление конкуренции за работников. Среднемесячная зарплата в I квартале 2024 года выросла на 22,5% по сравнению с уровнем год назад. Предприятия и в дальнейшем испытывают нехватку квалифицированных работников,
– говорится в отчете.
Как сообщает НБУ, большая часть работодателей, опрошенных в феврале и марте, указали, что основной проблемой в их деятельности является поиск работников.
Что повлияло на прирост доходов
Как отмечается, на повышение объема доходов населения сказалось:
- поэтапное повышение минимальной зарплаты в начале года и в апреле;
- увеличение выплат в бюджетных учреждениях;
- увеличение денежного обеспечения военнослужащих;
- рост пенсионных выплат благодаря индексации.
При этом, другой весомый фактор прироста реальных доходов – значительное замедление инфляции, отметили в НБУ.
Несмотря на сохранение рисков безопасности и разрушения энергетической инфраструктуры, экономика и в дальнейшем будет расти. Деловая активность будет способствовать снижению безработицы. Конкуренция работодателей за квалифицированных работников и в дальнейшем будет обусловливать повышение зарплат,
– говорится в обзоре.
Однако ускорение инфляции будет несколько тормозить в будущем прирост реальных доходов.