Как происходит рост доходов украинцев

Реальные доходы украинцев, учитывая невысокую инфляцию, растут достаточно быстро. Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

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Первин Дадашова Директор Департамента финансовой стабильности Номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию соответственно растут тоже быстро.

При этом отмечается рост основной составляющей – заработной платы, особенно в частном секторе. Это обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности.

С другой стороны, среднюю зарплату вверх двигает усиление конкуренции за работников. Среднемесячная зарплата в I квартале 2024 года выросла на 22,5% по сравнению с уровнем год назад. Предприятия и в дальнейшем испытывают нехватку квалифицированных работников,

– говорится в отчете.

Как сообщает НБУ, большая часть работодателей, опрошенных в феврале и марте, указали, что основной проблемой в их деятельности является поиск работников.

Интересно! По прогнозам НБУ, в 2024 году ожидается повышение номинальной зарплаты на 14,8%, а реальной (с учетом инфляции) – на 8,1%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, тогда как реальная повысится на 6,5%.

Что повлияло на прирост доходов

Как отмечается, на повышение объема доходов населения сказалось:

поэтапное повышение минимальной зарплаты в начале года и в апреле;

увеличение выплат в бюджетных учреждениях;

увеличение денежного обеспечения военнослужащих;

рост пенсионных выплат благодаря индексации.

При этом, другой весомый фактор прироста реальных доходов – значительное замедление инфляции, отметили в НБУ.

Несмотря на сохранение рисков безопасности и разрушения энергетической инфраструктуры, экономика и в дальнейшем будет расти. Деловая активность будет способствовать снижению безработицы. Конкуренция работодателей за квалифицированных работников и в дальнейшем будет обусловливать повышение зарплат,

– говорится в обзоре.

Однако ускорение инфляции будет несколько тормозить в будущем прирост реальных доходов.