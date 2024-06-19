Як відбувається зростання доходів українців
Реальні доходи українців з огляду на невисоку інфляцію зростають досить швидко. Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.
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Номінальні доходи населення зростають досить швидко, і навіть реальні доходи з огляду на невисоку інфляцію відповідно зростають теж швидко.
При цьому відзначається зростання основної складової – заробітної плати, особливо в приватному секторі. Це зумовлено подальшим відновленням економічної активності.
З іншого боку, середню зарплату вгору рухає посилення конкуренції за працівників. Середньомісячна зарплата в І кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно із рівнем рік тому. Підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників,
– йдеться у звіті.
Як повідомляє НБУ, більша частина роботодавців, опитаних у лютому та березні, вказали, що основною проблемою у їхній діяльності є пошук працівників.
Що вплинуло на приріст доходів
Як зазначається, на підвищення обсягу доходів населення позначилося:
- поетапне підвищення мінімальної зарплати на початку року та у квітні;
- збільшення виплат у бюджетних установах;
- збільшення грошового забезпечення військовослужбовців;
- зростання пенсійних виплат завдяки індексації.
При цьому, інший вагомий чинник приросту реальних доходів – значне сповільнення інфляції, зазначили в НБУ.
Попри збереження безпекових ризиків та руйнування енергетичної інфраструктури, економіка й надалі зростатиме. Ділова активність сприятиме зниженню безробіття. Конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників і надалі зумовлюватиме підвищення зарплат,
– йдеться в огляді.
Однак пришвидшення інфляції дещо гальмуватиме в майбутньому приріст реальних доходів.