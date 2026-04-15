НАТО обещает Украине еще 60 миллиардов военной помощи, кроме кредита от ЕС

ЕС готовится к предоставлению Украине первой части займа на 90 миллиардов евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии. Однако это не вся международная поддержка, на которую можно надеяться в этом году.

Какую помощь пообещали в НАТО?

В среду, 15 апреля, генсек НАТО в начале заседания "Рамштайна" сделал новое заявление. Марк Рютте пообещал военную поддержку на 60 миллиардов долларов, передает "Европейская правда".

Деньги, которые поступят для поддержки Украины в рамках европейского кредита, будут лишь дополнительными к тому, что государства-члены НАТО выделят на двусторонней основе.

Рютте считает, что такое финансирование необходимо сосредоточить на приоритетах – ПВО, дронах и боеприпасах увеличенной дальности.

Мы должны обеспечить, чтобы Украина получила необходимую поддержку. Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевого показателя (60 миллиардов долларов в 2026 году – 24 Канал),

– подчеркнул генсек.

Правда, он также отметил непропорциональное распределение расходов между членами Альянса, призывая достичь "более справедливого и предсказуемого" подхода. Рютте убежден, что это действительно проблема: "Слишком мало стран несут слишком большое бремя, и мы должны это решить".

К слову, в Берлине продолжается заседание в формате "Рамштайн", во время которого обсуждают увеличение военной поддержки Украины, а в центре внимания – поставки дронов и дальнобойных ракет. Однако министр обороны США Пит Хегсет снова не присоединился к встрече.

Важно! Механизм PURL по закупке американского оружия государствами-членами НАТО для Украины продолжает действовать, а во время визита в Киев в начале февраля Рютте пообещал найти средства для его финансирования.

Что известно о другой помощи Украине?