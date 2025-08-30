Москва впервые начала тратить на полномасштабное вторжение в Украину половину собранных доходов бюджета. Это означает, что каждый второй рубль в федеральном бюджете России пошел на финансирование армии и закупку оружия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Путин может потерять экспорт нефти и деньги: стратег по энергетике назвал 3 точки, куда надо бить

Что известно о военных расходах Кремля?

В первом квартале 2025 года доля военных расходов в доходах бюджета составляла 50,1%, во втором – 48,2%., В ЦПИ подчеркнули, что впервые с начала вторжения в Украину каждый второй рубль, поступивший в федеральный бюджет России пошел на финансирование армии и закупку оружия.

Согласно подсчетам, только за первое полугодие 2025 года Кремль потратил на армию более 8,4 триллиона рублей (примерно 105 миллиардов долларов) – на 31% больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем в 2022 году,

– рассказали в центре.

В то же время расходы значительно превышают доходы: в январе – июне в бюджет собрано 17,6 триллиона рублей (примерно 220 миллиардов долларов), а потрачено 21,3 триллиона (около 226 миллиардов долларов).

Специалисты подытожили, что наращивание военных расходов приводит к истощению бюджета, росту дефицита и сокращению финансирования социальных потребностей. Кремль фактически ставит войну выше экономической стабильности и благосостояния собственных граждан.

Что в ЦПИ об экономике России писали ранее?