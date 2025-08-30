Война в Украине впервые поглотила половину доходов бюджета России
- В первом полугодии 2025 года Россия потратила более 8,4 триллиона рублей на армию, что составляет половину бюджетных доходов.
- Такие расходы ведут к истощению бюджета, росту дефицита и сокращению финансирования социальных потребностей в России.
- Расходы на армию выросли на 31% по сравнению с предыдущим годом и втрое больше, чем в 2022 году.
- В январе – июне бюджетные расходы превысили доходы, что ухудшает экономическую стабильность в стране.
Москва впервые начала тратить на полномасштабное вторжение в Украину половину собранных доходов бюджета. Это означает, что каждый второй рубль в федеральном бюджете России пошел на финансирование армии и закупку оружия.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Что известно о военных расходах Кремля?
В первом квартале 2025 года доля военных расходов в доходах бюджета составляла 50,1%, во втором – 48,2%., В ЦПИ подчеркнули, что впервые с начала вторжения в Украину каждый второй рубль, поступивший в федеральный бюджет России пошел на финансирование армии и закупку оружия.
Согласно подсчетам, только за первое полугодие 2025 года Кремль потратил на армию более 8,4 триллиона рублей (примерно 105 миллиардов долларов) – на 31% больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем в 2022 году,
– рассказали в центре.
В то же время расходы значительно превышают доходы: в январе – июне в бюджет собрано 17,6 триллиона рублей (примерно 220 миллиардов долларов), а потрачено 21,3 триллиона (около 226 миллиардов долларов).
Специалисты подытожили, что наращивание военных расходов приводит к истощению бюджета, росту дефицита и сокращению финансирования социальных потребностей. Кремль фактически ставит войну выше экономической стабильности и благосостояния собственных граждан.
Что в ЦПИ об экономике России писали ранее?
По официальным данным российского правительства, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в июле составил всего 0,4%. Это означает, что экономика России почти скатилась в стагнацию.
В ЦПИ прогнозируют, что Кремлю придется забирать ресурсы у гражданских секторов для продолжения финансирования войны, а это лишь больше затормозит развитие экономики.
Специалисты подчеркнули, что резервы для "подпитки" экономики России исчерпываются. Война и санкции толкают ее в затяжной кризис.