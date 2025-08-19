Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль раскритиковал одну из стран, которая больше всего финансирует войну России против Украины. По его словам, без нее война была бы невозможной.

Какая страна больше всего поддерживает Путина?

Глава МИД Германии резко раскритиковал сотрудничество Китая с Кремлем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Германия и Япония масштабно расширяют свое партнерство в отношениях с Соединенными Штатами и критикуют Китай. Одним из вызовов для обеих стран, по словам Вадефуля, является поддержка Китаем российской военной машины.

Без нее война агрессии против Украины была бы невозможной,

– говорит чиновник.

По его словам, Пекин является крупнейшим поставщиком так называемых товаров двойного использования для России, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Также Китай является крупнейшим потребителем российской нефти и газа.

Министр также раскритиковал то, что Китай неоднократно и открыто угрожал односторонне изменить статус-кво в Южно- и Восточно-Китайском морях и Тайваньском проливе , а также сместить границы в свою пользу.

К слову, Китай все же может отвернуться от России при одном условии. Китай может переосмыслить свое отношение к России, если Пекин не был проинформирован о встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.

В случае, если нет, это будет приводить к рискам стратегического разворота Китая в мире. Это будет восприниматься Пекином как "кидалово". Если Россия выбрала американскую сторону – это будет приводить к тому, что Китай очень переосмыслит свое отношение к ней,

– предположил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Ведь рычаги влияния КНР на Россию достаточно жесткие. В частности, ресурсы, сырье, технологии, автозапчасти, авиазапчасти. Это критические вещи для страны-агрессора.