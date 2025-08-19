Какая страна больше всего поддерживает Путина?

Глава МИД Германии резко раскритиковал сотрудничество Китая с Кремлем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Германия и Япония масштабно расширяют свое партнерство в отношениях с Соединенными Штатами и критикуют Китай. Одним из вызовов для обеих стран, по словам Вадефуля, является поддержка Китаем российской военной машины.

Без нее война агрессии против Украины была бы невозможной,

– говорит чиновник.

По его словам, Пекин является крупнейшим поставщиком так называемых товаров двойного использования для России, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Также Китай является крупнейшим потребителем российской нефти и газа.

Министр также раскритиковал то, что Китай неоднократно и открыто угрожал односторонне изменить статус-кво в Южно- и Восточно-Китайском морях и Тайваньском проливе , а также сместить границы в свою пользу.

К слову, Китай все же может отвернуться от России при одном условии. Китай может переосмыслить свое отношение к России, если Пекин не был проинформирован о встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.

В случае, если нет, это будет приводить к рискам стратегического разворота Китая в мире. Это будет восприниматься Пекином как "кидалово". Если Россия выбрала американскую сторону – это будет приводить к тому, что Китай очень переосмыслит свое отношение к ней,

– предположил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Ведь рычаги влияния КНР на Россию достаточно жесткие. В частности, ресурсы, сырье, технологии, автозапчасти, авиазапчасти. Это критические вещи для страны-агрессора.