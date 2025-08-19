Яка країна найбільше підтримує Путіна?

Глава МЗС німеччини різко розкритикував співпрацю Китаю з Кремлем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Німеччина та Японія масштабно розширюють своє партнерство у відносинах зі Сполученими Штатами та критикують Китай. Одним із викликів для обох країн, за словами Вадефуля, є підтримка Китаєм російської військової машини.

Без неї війна агресії проти України була б неможливою,

– говорить посадовець.

За його словами, Пекін є найбільшим постачальником так званих товарів подвійного використання для Росії, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Також Китай є найбільшим споживачем російської нафти і газу.

Міністр також розкритикував те, що Китай неодноразово та відкрито погрожував односторонньо змінити статус-кво в Південно- та Східно-Китайському морях і Тайванській протоці , а також змістити кордони на свою користь.

До слова, Китай все ж може відвернутися від Росії за однієї умови. Китай може переосмислити своє ставлення до Росії, якщо Пекін не був поінформований про зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом.

У випадку, якщо ні, це буде призводити до ризиків стратегічного розвороту Китаю у світі. Це буде сприйматися Пекіном як "кидалово". Якщо Росія обрала американський бік – це буде призводити до того, що Китай дуже переосмислить своє ставлення до неї,

– припустив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

Адже важелі впливу КНР на Росію досить жорсткі. Зокрема, ресурси, сировина, технології, автозапчастини, авіазапчастини. Це критичні речі для країни-агресорки.