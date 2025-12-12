В компанії розповіли, чому одеситам бот надіслав таке повідомлення. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Чи продавали світло Молдові: у ДТЕК відповіли на звинувачення

Чи правда, що в Одесі не буде світла до 1 січня?

Зранку 12 грудня одеситів здивувало повідомлення в чат-боті ДТЕК про те, що відновлення електропостачання в місті очікується о 23:00 31 грудня. Люди одразу ж звернулися за поясненнями до компанії. Користувачі підозрювали, що в системі сповіщення міг статися збій, адже вони переконані, що ДТЕК не може вимкнути світло на кілька тижнів.

На запити одеситів відповіли. Представники ДТЕК пишуть, що в боті дійсно стався технічний збій.

Стався збій в системі інформування, вже працюємо над його ліквідацією. Перепрошуємо за незручності,

– пояснили в компанії.

Тобто повідомлення про те, що до ночі 31 грудня триватимуть відновлювальні роботи на мережі, не відповідає дійсності.

Яка ситуація зі світлом на Одещині 12 грудня?