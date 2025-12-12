В компании рассказали, почему одесситам бот прислал такое сообщение. Об этом пишет 24 Канал.
Правда ли, что в Одессе не будет света до 1 января?
Утром 12 декабря одесситов удивило сообщение в чат-боте ДТЭК о том, что восстановление электроснабжения в городе ожидается в 23:00 31 декабря. Люди сразу же обратились за объяснениями в компанию. Пользователи подозревали, что в системе оповещения мог произойти сбой, ведь они убеждены, что ДТЭК не может выключить свет на несколько недель.
На запросы одесситов ответили. Представители ДТЭК пишут, что в боте действительно произошел технический сбой.
Произошел сбой в системе информирования, уже работаем над его ликвидацией. Приносим извинения за неудобства,
– объяснили в компании.
То есть сообщение о том, что до ночи 31 декабря будут продолжаться восстановительные работы на сети, не соответствует действительности.
Какая ситуация со светом в Одесской области 12 декабря?
В ночь на 12 декабря россияне попали в энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. Оккупанты повредили уже 20-ю подстанцию компании. После ракетного обстрела необходимо восстановление линий. По состоянию на утро свет вернули 40 тысячам клиентов, но обесточены еще 91,9 тысяч семей. Специалисты уже работают на местах атак, оценивают масштабы разрушений и пытаются подать напряжение в первую очередь для объектов критической инфраструктуры.
Во время ночной атаки на Одесскую область в областном пункте был также поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры. После атаки сразу несколько районов города остались без света.