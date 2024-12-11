Восстановление энергетики Украины: в НБУ рассказали о кредитовании этой отрасли

НБУ сообщил, что банки за июнь – ноябрь 2024 года получили заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на сумму почти 67 миллиардов гривен. Также они начали финансирование на более чем 8 миллиардов.

Восстановление энергетической инфраструктуры – приоритет и Национального банка, и правительства, и высшего политического руководства нашего государства. Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук и член совета НБУ Василий Фурман, отметив, что есть четкое понимание, что люди должны иметь свет и тепло.

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Работать при любых условиях

В 2022 году Национальный банк сказал, что банковская система должна работать стабильно. Были поставлены задачи, чтобы тысячи отделений по всей Украине не останавливали работу в условиях блэкаута. Сегодня практически каждое отделение банковской системы обеспечено альтернативными связью и энергетикой.

Относительно восстановления, то, по инициативе Национального банка был подписан меморандум с банками по приоритетному кредитованию энергетической отрасли. Есть разные программы, и с участием государства, то есть льготное кредитование, и без,

– рассказал Василий Фурман.

Однако в любом случае учетная ставка кредитования составляет примерно 1%, в зависимости от банка. Это достаточно невысокие процентные ставки. Сегодня банки это направление определяют одним из приоритетных.

Бизнес также очень много всего делает в этом вопросе. Поскольку процесс, когда от момента заявки, до момента, когда ты сможешь поставить установку, занимает иногда год – два, бизнес часто сам проплачивает 10% или 30% от стоимости оборудования, которое может изготавливаться 9 – 12 месяцев в какой-то европейской стране.

Затем бизнес ведет переговоры с банками по такому кредитованию. Поэтому с 1.06. 2024 года по 1.11. 2024 года, банки получили около 3000 заявок и около 70 млрд грн. Поэтому бизнес, банковская система, и население, уже привыкли жить в условиях войны, в частности без электроэнергии,

– добавил член совета НБУ.

К тому же стоит заметить, что апрельский прогноз Национального банка Украины по росту экономики предусматривал рост на 3%. Однако, если говорить об обновленном макропрогнозе осенью 2024 года, то рост экономики был на уровне 4%. Одна из причин его улучшения – это высокая адаптивность и бизнеса, и населения для работы в условиях войны и большая энергетическая независимость.