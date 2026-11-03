Европейские политики вновь заговорили о возвращении к дешевым, но токсичным энергоресурсам страны-агрессора. За закрытыми дверями уже готовится масштабный план, который может кардинально изменить энергетическую карту Европы и нанести удар по интересам нашего государства.

Что задумали немецкие радикалы и кого приглашают на переговоры

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) готовит на весну 2027 года энергетический саммит в Абу-Даби, куда планирует пригласить представителей США и России. Главная цель этой встречи – обсудить возобновление работы скандальных газопроводов "Северный поток" и будущее управление ими, о чем пишет Handelsblatt.

Заместитель председателя фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер открыто заявляет, что запуск российского газопровода якобы является ключом к "энергетическому суверенитету" Германии. Политик даже предлагает создать совместную немецко-американскую компанию, которая стала бы новым оператором газопровода, отодвинув россиян от единоличного контроля.

Почему это опасно для Украины и Европы

Инициатива АдГ – это не просто разговоры о газе, а попытка прорвать санкционную изоляцию России. В своих новых внешнеполитических документах партия прямо требует отменить все экономические ограничения против Москвы и возобновить импорт энергоносителей.

Для украинцев и европейцев это означает риск возврата к газовому шантажу, когда Кремль использовал вентиль в качестве оружия. Более того, немецкие радикалы предлагают использовать финансовую помощь Украине в качестве инструмента давления, чтобы заставить Киев пойти на невыгодные мирные переговоры, и категорически выступают против нашего вступления в ЕС и НАТО.

Обратите внимание! Российский представитель Кирилл Дмитриев, который сейчас участвует в кулуарных переговорах с США, ранее уже анонсировал подобный трехсторонний экономический форум на 2027 год. Именно он, по словам немецких депутатов, координирует подготовку этого саммита с американской стороной. Напомним, что газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были повреждены взрывами осенью 2022 года, что остановило прямые поставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря. С тех пор Москва не прекращает попыток найти политических союзников в Европе, чтобы восстановить работу хотя бы одной уцелевшей нитки трубопровода и вернуть себе утраченные миллиардные доходы.

Кстати, в октябре Соединенные Штаты зафиксировали второй по величине месячный объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) за всю историю наблюдений.