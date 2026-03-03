Масштабы разрушений впечатляют: сколько будет стоить восстановление Украины и где взять деньги

Убытки Украины от полномасштабного вторжения продолжают расти, как и потребности в восстановлении инфраструктуры и экономики. По оценке 5-го Rapid Damage and Needs Assessment, итоги последнего года свидетельствуют о значительном подъеме как прямых разрушений, так и общих расходов на восстановление страны.

Известно, что стране понадобится почти 600 миллиардов долларов для восстановления в период 2026 – 2035 годов. А наиболее пострадавшими являются инфраструктура Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

24 Канал узнал, почему оценки убытков и потребностей Украины в восстановлении выросли по сравнению с предыдущими отчетами, как это влияет на экономическую структуру Украины и как способность России финансировать войну влияет на масштабы разрушений и потребности Украины в восстановлении

Какие убытки понесла инфраструктура Украины из-за полномасштабного вторжения?

По данным 5 отчета Rapid Damage and Needs Assessment, который проведен совместно Группой Всемирного банка, правительством Украины, Еврокомиссией и ООН, Украине понадобится 587,7 миллиарда долларов для восстановления в течение 2026 – 2035 годов.

Всего к концу 2025 года стоимость прямых убытков от войны за последние 46 месяцев выросла до 195,1 миллиарда долларов, что указывает на увеличение оценки 5 отчета на 64,1 миллиарда долларов, или на чуть больше, чем 12%, по сравнению с 4 отчетом в 2024 году.



Какие прямые убытки зданиям и инфраструктуре в Украине / Инфографика из отчета, опубликованного на сайте Всемирного банка

Обратите внимание! Такая цифра эквивалентна почти втрое превышению прогнозируемого валового внутреннего продукта Украины на 2025 год. Кроме того, 5 Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5) оценивает, что экономические потери составили 666,7 миллиарда долларов, что включает 64 месяца фактических убытков (то есть последние 5 лет) и 18 месяцев прогнозируемых убытков.

Больше всего повреждения сосредоточены именно в прифронтовых областях и крупных областных центрах – только на Донецкую область приходится 27,2% от всех общих убытков, что является самым высоким процентом среди других регионов.

Зато на Харьковскую приходится 16,5%, а на Запорожскую – почти 10%. Немного меньше на Луганскую (7,9%) и Херсонскую (7,2%) области.

В то же время среди крупных городов, то по сравнению с 2024 годом, убытки в столице выросли чуть ли не на 50%, а общие убытки в городе и области оцениваются в почти 18 миллиардов долларов.

Экономист Игорь Бураковский для 24 Канала заметил, что оценка убытков и потребностей сформирована на основе данных с февраля 2022 по декабрь 2025 года. Впрочем на самом деле точные цифры на сегодня довольно трудно посчитать.

Игорь Бураковский Председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Кроме того, стоит учитывать, что оценка потребностей восстановления базируется на нынешних ценах. В будущем эти расчеты могут меняться: отдельные виды работ потребуют больше ресурсов, тогда как другие, благодаря научно-техническому прогрессу, наоборот могут подешеветь.

Также средства на полное восстановление Украины будут поступать еще в течение определенного времени. И поэтому сегодня стоит говорить не только об этих суммах, но и об источниках финансирования восстановления.

До войны мы имели определенную экономику, потом понесли потери и сейчас хотим восстановить утраченное, но возникает вопрос: целесообразно ли все восстанавливать и сколько реально Украина нуждается в средствах,

– анализирует Бураковский.

Для этого придется провести дополнительные исследования и осуществить определенные подготовительные мероприятия. Например, провести разминирование и расчистку территорий, и т.д., что также потребует значительных ресурсов и времени.

Несмотря на это, цифры, которые приведены в отчете за 2025 год, следует воспринимать как ориентировочные – они отражают текущие масштабы проблем и потребностей, и именно так их надо воспринимать.

Поэтому величина потерь, к сожалению, со временем будет только расти, а сам процесс восстановления потребует достаточно длительного времени и не ограничится несколькими годами.

Заметьте! Учитывая возможности украинской экономики, примерно за 10 – 15 лет можно будет реализовать какие-то базовые вещи, что позволит перейти от режима выживания к полноценному экономическому росту с соответствующими структурными изменениями.

Откуда Украина будет брать средства на восстановление?

Бураковский отмечает, что на сегодня комплексной модели финансирования восстановления Украины не существует.

Очевидно, что часть ресурсов будет поступать в виде займов, и тогда ключевым будет вопрос их условий, ведь именно они будут влиять на динамику государственного долга. Другая часть финансирования может поступать в форме грантов,

– говорит Председатель правления ИЭИ.

По его мнению, Украине придется договариваться с международными кредиторами – в частности с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским Союзом – о льготных условиях получения средств, и параллельно вести переговоры с партнерами об отсрочке определенных выплат и/или реструктуризации внешнего долга.

В то же время Украина вынуждена исходить из реальности того, что война продолжается. И чем дольше она продлится, тем больше будет величина убытков, и именно эта цифра будет определять цену и механизмы будущего восстановления.

Отдельно Бураковский подчеркивает, что Украина может рассчитывать на российские замороженные активы в ЕС, однако их полноценное использование зависит от политической воли партнеров – как по принятию соответствующего механизма, так и по общей политике в отношении России.

Сейчас Украина уже получает кредитные средства, гарантированные доходами от замороженных российских активов. Но до сих пор остается нерешенным вопрос об использовании основной суммы активов, в частности средств Центробанка России в европейских финансовых учреждениях.

Если после завершения войны Россия согласится выплачивать репарации, то ЕС и другие партнеры, вероятно, согласятся вернуть эти замороженные активы в каком-то формате.

Однако учитывая текущие потребности, более рациональным выглядит политическое решение использовать их уже сейчас – для финансирования восстановления и неотложных расходов.

Чем быстрее партнеры примут такое решение, тем сильнее будет позиция Украины в будущих переговорах с Россией.

Напоминаем, что еще в 2024 году Министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов Украине в рамках инициативы G7 по чрезвычайным займам для ускорения поступления доходов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов, говорится на сайте ведомства. И эти средства сформированы именно из доходов от замороженных активов России.

Зато кредит на сумму 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы для Украины, который согласовал ЕС, сначала рассматривался как кредит на базе замороженных активов России как возможную юридическую основу, но этот подход отвергли.

Какие сектора получили наибольшее повреждение с 2022 года?

Известно, что наибольшие потери в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года приходятся на жилье, транспорт и энергетику.

Наибольшая доля разрушений пришлась на сектор жилья – 61,1 миллиарда долларов (31,3% от общей суммы).

Убытки в транспортном секторе – 40,3 миллиарда долларов (20,6% от суммы).

Третье место в антирейтинге занимает энергетику и добывающую промышленность – 24,8 миллиарда долларов (12,7%).

Несмотря на уровень убытков, наибольшая потребность в восстановлении и реконструкции – в сфере транспорта. Речь идет о 96,3 миллиарда долларов, что отражает повреждения дорог, железных дорог, мостов и тому подобное.

Затем идет энергетика и добывающая промышленность – расходы в размере 90,6 миллиарда долларов. А третье место занимает уже жилой сектор, где для решения проблемы нужно почти 90 миллиардов долларов.

Как добавляет Бураковский, структура украинской экономики уже существенно изменилась под влиянием войны, прежде всего из-за масштабной миграции населения.

Мы потеряли существенную часть экономического и потенциала, которую страна имела до войны И здесь ключевым становится вопрос последовательности восстановления. Если приоритетом станет именно развитие оборонно-промышленного сектора, то это приведет и к изменениям отраслевой структуры экономики,

– говорит господин Игорь.

В дальнейшем все будет зависеть от того, как Украина сможет развивать соответствующие производства: самостоятельно или в партнерстве с другими странами. В любом случае решающими будут конкретные экономически и технически просчитанные проекты, которые будут реализовываться в Украине.

По словам Игоря Бураковского, рассчитывать только на "классическое" международное финансирование не стоит – его будет недостаточно для быстрого и масштабного восстановления.

Поэтому важно выстраивать такой механизм, чтобы вместе со средствами доноров заходил соответствующие проекты также финансировал и частный капитал.

Важно! Рост убытков, по сравнению с 4 Rapid Damage and Needs AssessmentРост со временем (RDNA4), заключается в том, что атаки врага стали постоянными именно на критическую инфраструктуру.

Почему Россия в дальнейшем может финансировать производство оружия?

Экономист Ярослав Жалило рассказал для 24 Канала, что возможность России и дальше финансировать производство оружия объясняется просто: государство сознательно направляет ресурсы не на развитие экономики, а на войну. То есть деньги, которые могли бы работать на рост страны, фактически "проедают" оборонными расходами.

В здоровой экономической модели средства инвестируют в производство товаров и услуг. Они постоянно "оборачиваются": бизнес платит зарплаты, люди платят налоги, создается добавленная стоимость и формируется новое богатство, отмечает экономист.

Ярослав Жалило Руководитель Центра экономических и социальных исследований в Национальном институте стратегических исследований Но если значительная часть того, что производится в экономике, просто тратится на то, чтобы что-то уничтожить, как в случае с Россией, то это становится препятствием для экономического развития.

Такое же мнение высказывает Игорь Бураковский, который заметил, что Россия и в дальнейшем имеет возможность финансировать войну за счет перераспределения ресурсов в рамках федерального и местных бюджетов.

Средства, которые могли бы направляться на социальную сферу и инвестиции в экономику, перебрасывают на нужды военно-промышленного комплекса и армии,

– добавляет Бураковский.

Кроме того, часть вооружения Россия получает по импорту, в частности из Северной Кореи и Ирана.

В то же время в нормальных странах снижение уровня жизни населения недопустимо, но в России это не проблема. Поэтому здесь сокращаются различные "гражданские" программы, например, программа льготного ипотечного кредитования.

Параллельно повышается налоговая нагрузка на бизнес и граждан.

В такой модели развития возрастает риск существенного экономического спада: 2026 год может стать для России периодом глубокой экономической депрессии. И придется решать: или продолжать в том же духе, или завершать войну и заниматься сложными и фундаментальными социальными и экономическими реформами.

К чему прибегает Россия, чтобы получить средства на оружие?

Как объясняет Жалило, российские расходы имеют "уничтожающий" эффект для экономического оборота, и его нужно чем-то перекрывать.

Из-за ограничения доходов от нефти и газа страна уже не получает нужных объемов валютной выручки, поэтому доля энергетических поступлений в бюджете заметно сокращается. И как следствие, растут финансовые расходы, в частности на уровне крупных государственных корпораций, например "Газпром".

Кроме того, россияне покрывают убытки за счет наращивания внутреннего долга:

Фиксируется, что в России возник существенный дефицит государственного бюджета, хотя до начала полномасштабного вторжения он был профицитным.

Сейчас выходить на международные рынки заимствований они не могут из-за санкций, или же если и могут, то в довольно ограниченном количестве.

Россияне прибегли к тому, что выпустили облигации внутреннего государственного займа, которые были номинированы в китайских юанях. То есть они фактически обращаются к Китаю, чтобы он профинансировал дефицит их бюджета.

Но парадокс заключается в том, что они за эти облигации получают ни доллары, ни евро. Только юани, которые можно использовать только, если что-то купить в Китае.

Это означает, что именно китайский импорт поступает на российский рынок, вытесняя часть российской продукции. И это дополнительная проблема, что будет тормозить их экономический рост,

– говорит Жалило.

Кроме того, что россияне могут производить и запускать "Шахеды" и различные ракеты за счет бюджетного финансирования, они это еще могут и из-за недостаточной эффективности международных санкций.

Учитывая то, что Россия не может полностью выпускать все комплектующие для производства современного вооружения, она должна их закупать на международных рынках.

Таким образом, хоть непосредственно Россия не может закупать детали напрямую, она делает это через третьи страны. Это удорожает себестоимость, потому что увеличится цепочка поставки, но несмотря на это, возможность такая есть.

Важно еще напомнить о сателлитах России, например Иран, который является военным партнером и фактическим союзником. Китай в этот список вряд ли входит, но страна тоже участвует в поставках важных товаров, которые используются для производства вооружения,

– добавляет господин Ярослав.

Обратите внимание! Еще в 2021 году, перед началом полномасштабной войны в Украине, Россия заключила соглашение с Ираном на поставку ракет на сумму примерно 2,7 миллиарда долларов, отмечается в Bloomberg. В то же время в целом последние 4 года Россия потратила более 4 миллиардов долларов на иранскую военную технику.

Какие отрасли в России сокращаются из-за войны?

Если посмотреть по динамике отраслей, то фактически у россиян существенное торможение произошло по подавляющему большинству отраслей промышленности, говорит Жалило.

За последние 10 месяцев, сектор производства пищевых продуктов уменьшился на 60%,

Производство одежды почти на 3%, а кожаные изделия – на почти на 14%,

Стройматериалы – почти на 9%, производство мебели – на 8%,

Металлургия – на 4%, одновременно в целом производство машин – 5%,

Зато те сектора, которые вовлечены в военном производстве, наоборот показали рост, говорит Ярослав Жалило.

Есть такая статья, как неидентифицированные транспорты, то здесь наблюдается +33%. Если сектор металлургии в целом уменьшился, то в этой статье производство металлических изделий, то есть изделия для укреплений, увеличился на 16%. Тот же рост наблюдается среди электронно-оптической техники – на 14%,

– объясняет эксперт.

Как добавляет экономист, эти 3 сектора с 2023 года перешли на военные рельсы, а потому начали демонстрировать темы роста, а по всем другим отраслям, то они показывают невосходящий тренд.