На кону более 500 миллиардов: битва за восстановление Украины уже началась

За почти четыре года войны украинская экономика и инфраструктура понесла колоссальные потери. На восстановление страны после войны понадобятся сотни миллиардов долларов, за которые

Какие потери Украины в войне?

В конце 2024 года прямые физические потери Украины оценивали в 176 миллиардов долларов. Еще около 589 миллиардов долларов составляли экономические убытки из-за потери производства и роста расходов. Еще один год войны значительно увеличил показатели, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По прогнозам специалистов, общая стоимость восстановления Украины после войны может составить около 524 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. И финансировать ее будет преимущественно Евросоюз и частный сектор. Впрочем, не все так просто.

Брюссель уже дал понять, что в обмен на деньги ожидает основную часть контрактов на восстановление для европейских компаний.

С другой стороны, США, вероятно, будут требовать того же самого для американских подрядчиков, направляя инвестиции в восстановление Украины.

Если не принимать во внимание более 140 миллиардов долларов, которые, как ожидается, вложат частные украинские компании за счет доноров, международные инвестиции, вероятно, сосредоточатся в трех ключевых сферах: энергетическая инфраструктура, жилищное строительство и транспорт,

– говорится в материале.

Как восстанавливают энергетику Украины?

По словам издания, восстановление энергосистемы Украины уже началось. В этом направлении главные усилия направлены на ремонт электросетей и строительство новых ветровых и солнечных электростанций.

В 2025 году некоторые компании получили значительный импульс благодаря инфраструктурным программам Германии:

Heidelberg Materials и Holcim (европейские цементные предприятия);

Siemens Energy (производитель оборудования для ветровой и солнечной энергетики).

В то же время существуют и другие европейские компании, которые также могут воспользоваться возможностями восстановления, в частности, австрийская Wienerberger, производящая широкий спектр строительных материалов, и Strabag, специализирующаяся на мостах, дорогах, железнодорожной инфраструктуре.

По мнению специалистов, именно компании, которые занимаются строительством возобновляемой энергетической инфраструктуры, одни из первых смогут заработать на восстановлении после прекращения огня.

По мере того, как в 2026 году инвесторы все больше будут сосредотачиваться на "дне после войны", тема восстановления Украины, вероятно, выйдет на первый план,

– отмечает издание.