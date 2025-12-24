Зеленский рассказал, откуда Украина возьмет деньги на восстановление после войны

В среду, 24 декабря, Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание наработанного с США и Европой 20-пунктного мирного плана. В документе, в частности, говорится о восстановлении и развитии.

Откуда Украина возьмет деньги на восстановление?

Для этого предусмотрены различные средства. Детали президент рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Во-первых, 9 пункт плана предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов.

Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов через акционерный капитал, гранты, долговые обязательства и взносы частного сектора – чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал.

800 миллиардов долларов – это наша общая оценка потерь от этой российской войны. Это то, о чем мы говорим с партнерами,

– уточнил Зеленский.

Например, эта часть документа имеет:

Пункт А – США и европейские страны создадут фонд капитала и грантов с целевым размером 200 миллиардов долларов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину.

Однако пока это лишь предмет для разговора: по 100 миллиардов от США и Европы. "Мы не знаем, согласится ли Европа... Мы до конца не знаем, как будет", – добавил президент. Переговоры продолжаются, а советники по нацбезопасности некоторых государств еще не рассказали свою позицию полностью.

Пункт B – Для послевоенного восстановления Украины будет применен широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов.

В частности, глобальные институты по восстановлению будут использовать механизмы для усиления и содействия этим усилиям.

Пункт С – Украина внедряет лучшие мировые стандарты для привлечения прямых иностранных инвестиций.

Пункт D – Украина оставляет за собой право на компенсацию за нанесенный ущерб.

Компенсацию для нас очень важно было акцентировать... Имеем в виду реальную компенсацию за ущерб от агрессии,

– подчеркнул Зеленский.

Например, сейчас есть решение Европы о 90 миллиардах евро поддержки на два года – беспроцентный кредит. В будущем его должны покрыть репарации от страны-агрессора.

Кроме того, остаются еще 210 миллиардов замороженных российских активов. "То есть мы понимаем, что средства есть, и что в целом должно быть возмещено так или иначе значительно больше", – добавил президент.

Напомним, ранее The Washington Post писал о потенциальном конфликте относительно замороженных российских средств. После публикации первого 28-пунктного мирного плана европейские страны, в частности Бельгия, почувствовали давление со стороны представителей США, которое объяснили попытками страны-агрессора вмешаться в вопрос.

К слову, до сих пор в ЕС вообще избегали использования замороженных активов центробанка, но повлиял отказ администрации Дональда Трампа предоставлять новое финансирование Украине. Пришлось искать дополнительные ресурсы, чтобы не обременять налогоплательщиков.

О чем еще говорится в мирном плане?