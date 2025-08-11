Возле российского завода в Арктике заметили СПГ-судно, которое подпадает под санкции США

Танкер со сжиженным природным газом проплыл вблизи российского арктического экспортного завода. На судно наложены одни из самых жестких санкций от США.

Что известно о подсанкционном танкере в Арктике?

Судно Christophe de Margeri находилось вблизи терминала завода Arctic LNG 2, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Судно ледового класса для перевозки СПГ было санкционировано в январе в рамках жесточайших ограничений, введенных администрацией Джо Байдена. Arctic LNG 2, возглавляемый ПАО "Новатэк", является ключевым для амбиций России утроить производство суперохлажденного топлива до 2030 года.

Эти планы были сорваны ограничениями США с 2023 года, направленными на уменьшение доходов Кремля.

Объект, расположен за Северным полярным кругом, в начале этого года увеличил добычу газа, и три подсанкционных танкера – "Ирис", "Восход" и "Заря" – с тех пор, похоже, загрузили грузы.

Однако ни один из них не нашел покупателей, поскольку загруженные суда остаются на якоре в российских водах.

Также нет гарантии, что Christophe de Margeri, который, похоже, пустой, загрузит топливо с Arctic LNG 2. Ранее судно обслуживало "Ямал LNG", крупнейший российский экспортный объект топлива, который также работает в Арктическом регионе.

Напомним, что в июне подсанкционное СПГ-судно Iris пришвартовалось к российскому заводу Arctic LNG 2, где может осуществить девятую загрузку СПГ с проекта.

Перед этим последнее судно, которое забрало груз, было Arctic Metagaz 5 октября. В частности, в октябре Государственный департамент США ввел санкции против зарегистрированных владельцев и менеджеров нескольких СПГ-судов, включая Iris, которое ранее называлось North Sky.