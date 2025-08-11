Біля російського заводу в Арктиці помітили СПГ-судно, яке підпадає під санкції США
- Танкер Christophe de Margeri, що підпадає під санкції США, був помічений поблизу заводу Arctic LNG 2, важливого для російських планів збільшення виробництва СПГ.
- Санкції США проти Росії, запроваджені в 2023 році, спрямовані на зменшення доходів Кремля та заважають російським планам потроїти виробництво СПГ до 2030 року.
Танкер зі скрапленим природним газом проплив поблизу російського арктичного експортного заводу. На судно накладені одні з жорсткіших санкцій від США.
Що відомо про підсанкційний танкер в Арктиці?
Судно Christophe de Margeri знаходилося поблизу терміналу заводу Arctic LNG 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Трамп проти Путіна: чи зможе Росія витримати економічний тиск і продовжувати війну
Судно льодового класу для перевезення СПГ було санкціоновано в січні в рамках найжорстокіших обмежень, запроваджених адміністрацією Джо Байдена. Arctic LNG 2, очолюваний ПАТ "Новатек", є ключовим для амбіцій Росії потроїти виробництво суперохолодженого палива до 2030 року.
Ці плани були зірвані обмеженнями США з 2023 року, спрямованими на зменшення доходів Кремля.
Об'єкт, розташований за Північним полярним колом, на початку цього року збільшив видобуток газу, і три підсанкційні танкери – "Ірис", "Восход" та "Зоря" – з того часу, схоже, завантажили вантажі.
Однак жоден з них не знайшов покупців, оскільки завантажені судна залишаються на якорі в російських водах.
Також немає гарантії, що Christophe de Margeri, який, схоже, порожній, завантажить паливо з Arctic LNG 2. Раніше судно обслуговувало "Ямал LNG", найбільший російський експортний об'єкт палива, який також працює в Арктичному регіоні.
Нагадаємо, що у червні підсанкційне СПГ-судно Iris пришвартувалося до російського заводу Arctic LNG 2, де може здійснити дев'яте завантаження СПГ з проєкту.
Перед цим останнє судно, яке забрало вантаж, було Arctic Metagaz 5 жовтня. Зокрема у жовтні Державний департамент США запровадив санкції проти зареєстрованих власників і менеджерів кількох СПГ-суден, включно з Iris, яке раніше називалося North Sky.