Біля російського заводу в Арктиці помітили СПГ-судно, яке підпадає під санкції США

Танкер зі скрапленим природним газом проплив поблизу російського арктичного експортного заводу. На судно накладені одні з жорсткіших санкцій від США.

Що відомо про підсанкційний танкер в Арктиці?

Судно Christophe de Margeri знаходилося поблизу терміналу заводу Arctic LNG 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Судно льодового класу для перевезення СПГ було санкціоновано в січні в рамках найжорстокіших обмежень, запроваджених адміністрацією Джо Байдена. Arctic LNG 2, очолюваний ПАТ "Новатек", є ключовим для амбіцій Росії потроїти виробництво суперохолодженого палива до 2030 року.

Ці плани були зірвані обмеженнями США з 2023 року, спрямованими на зменшення доходів Кремля.

Об'єкт, розташований за Північним полярним колом, на початку цього року збільшив видобуток газу, і три підсанкційні танкери – "Ірис", "Восход" та "Зоря" – з того часу, схоже, завантажили вантажі.

Однак жоден з них не знайшов покупців, оскільки завантажені судна залишаються на якорі в російських водах.

Також немає гарантії, що Christophe de Margeri, який, схоже, порожній, завантажить паливо з Arctic LNG 2. Раніше судно обслуговувало "Ямал LNG", найбільший російський експортний об'єкт палива, який також працює в Арктичному регіоні.

Нагадаємо, що у червні підсанкційне СПГ-судно Iris пришвартувалося до російського заводу Arctic LNG 2, де може здійснити дев'яте завантаження СПГ з проєкту.

Перед цим останнє судно, яке забрало вантаж, було Arctic Metagaz 5 жовтня. Зокрема у жовтні Державний департамент США запровадив санкції проти зареєстрованих власників і менеджерів кількох СПГ-суден, включно з Iris, яке раніше називалося North Sky.