Возобновляемая энергетика: Кабмин утвердил нацплан до 2030 года

Кабинет Министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике. Согласно ему доля "зеленой" энергетики в валовом конечном потреблении должна вырасти до 27%.

План по возобновляемой энергетике

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина заявил об утверждении Национального плана действий по возобновляемой энергетике.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сегодня утверждаем Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года и план мероприятий по его выполнению.

Премьер-министр подчеркнул, что документ соответствует европейским нормам и стандартам. Он объявил, что законодательство имеет целью увеличить долю зеленой энергии в валовом конечном потреблении до 27% до 2030 года.

План предусматривает 38 мероприятий, прописывает индикаторы выполнения и определяет ответственных,

– сказал он.

Ранее в Минэнерго сообщали, что до конца следующего года планируют установить солнечные панели с системами хранения энергии на всех общественных зданиях.

Еще в июле Кабмин одобрил стратегию развития распределенной генерации на период до 2035 года.