Цена на газ для населения в октябре: ждать ли украинцам подорожания

Большинство украинцев – ориентировочно 98%, обслуживает "Нафтогаз". Именно эта компания переняла нас себя обязанности поставщика последней надежды.

Вырастут ли тарифы на газ осенью

Тарифы на газ осенью должны оставаться без изменений. В частности, глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов уточнил, что стоимость сырья для бытовых потребителей будет достигать 7,96 гривны за кубометр как минимум до конца отопительного сезона.

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Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

Часть украинцев обслуживают другие поставщики. Тарифы этих регуляторов также должны оставаться без изменений.

Обратите внимание! Украинцы также должны платить за доставку газа. Этот платеж рассчитывается отдельно.