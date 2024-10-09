Чи зростуть тарифи на газ восени

Тарифи на газ восени мають залишатися без змін. Зокрема, очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов уточнив, що вартість сировини для побутових споживачів сягатиме 7,96 гривні за кубометр щонайменше до кінця опалювального сезону.

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Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Частину українців обслуговують інші постачальники. Тарифи цих регуляторів також мають залишатися без змін.

Зверніть увагу! Українці також мають сплачувати доставку газу. Цей платіж розраховується окремо.