Индексацию пенсий уже провели: выросли ли возрастные надбавки

Масштабный перерасчет выплат в Украине вызвал у части граждан вопросы относительно их ежемесячных пособий. Государство изменило подход к формированию окончательной суммы в кошельках пожилых людей.

Индексируются ли возрастные надбавки к пенсии?

Как поясняют в территориальных органах Пенсионного фонда Украины, специальные доплаты за возраст не входят в базовый размер пенсии. Именно поэтому они не подпадают под механизм ежегодной индексации и сохраняются на ранее установленном уровне.

Право на такие надбавки гарантирует государство лицам, достигшим 70-летнего возраста. Главное требование заключается в том, что ваша общая пенсия вместе со всеми возможными надбавками не должна превышать установленный лимит в 10 340,35 гривны.

Сколько денег добавят к пенсии?

Размер финансовой поддержки фиксирован и зависит исключительно от того, сколько лет исполнилось пенсионеру. Граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают 300 гривен ежемесячно.

Для лиц в возрасте от 75 до 79 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен. Самый большой бонус предусмотрен для долгожителей от 80 лет – им государство доплачивает 570 гривен.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд?

Механизм назначения этих денег работает абсолютно автоматически, поэтому писать дополнительные заявления не нужно. Надбавку начнут начислять со следующего за днем вашего рождения месяца.

Стоит учесть один нюанс: в первый месяц сумма может быть меньше. Она рассчитывается пропорционально количеству дней, в течение которых вы уже находились в новом возрастном статусе.

Какие решения по индексации принимались ранее?

Напомним, что основной этап повышения доходов украинцев состоялся еще весной, когда выплаты были проиндексированы на 12,1%. Тогда минимальная надбавка составила 100 гривен, а максимальная была ограничена суммой в 2 595 гривен.

В то же время этот механизм индексации не распространяется на пенсии, которые были назначены уже в 2026 году. Как ранее сообщал 24 Канал, неравномерность увеличения сумм связана с применением различных коэффициентов пересчета, зависящих от года выхода на заслуженный отдых.