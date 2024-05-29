Какие выплаты получат украинцы за возвращение на Родину

После начала полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены уезжать за границу. Часть этих граждан может не вернуться на Родину.

Какие выплаты планируются

Совет Европы и Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли совместное решение о денежной помощи для тех граждан, которые будут возвращаться на Родину. Однако, получить эти средства сейчас невозможно.

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Алексей Гончаренко Председатель Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции Эта норма была добавлена в большой доклад, который мы готовим в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине. Это очень важное решение!

Гончаренко отметил, что эти выплаты планируют предоставлять уже после завершения боевых действий. Точная сумма такой помощи пока неизвестна.

Сколько украинцев вернется

Центр экономической стратегии (ЦЭС) подсчитал, что за рубежом может остаться около 2 миллионов украинских беженцев (от 1,4 до 2,3 миллиона). Это на 20% больше чем ожидалось ранее.

При этом, значительное количество граждан планирует возвращение. В ЦЭС считают, что события могут развиваться по следующим двум сценариям:

оптимистический – в Украину возвращается около 2,2 миллиона украинцев;

пессимистический – 1,2 миллиона человек.

Решение украинцев не возвращаться, не окончательное. В ЦЭС уточняют, что часть беженцев рассматривает приезд на Родину при определенных условиях. Речь, в частности, о прекращении боевых действий и увеличении зарплат.