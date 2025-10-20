Враг снова атаковал ДТЭК: под ударом фабрика на Днепропетровщине

Российская армия в понедельник, 20 октября нанесла удар по фабрике ДТЭК. Это уже не впервые россияне атакуют угольные предприятия компании.

Что известно об атаке?

Утром россияне ударили по обогатительной фабрике в Днепропетровской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

По информации компании, сейчас продолжается ликвидации последствий удара. Однако масштабы разрушений не разглашаются.

Известно, что во время атаки работники фабрики не пострадали.

Это уже шестой масштабный удар врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца,

– рассказали в компании.