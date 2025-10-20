Російська армія у понеділок, 20 жовтня завдала удару по фабриці ДТЕК. Це вже не вперше росіяни атакують вугільні підприємства компанії.

Що відомо про атаку?

Зранку росіяни вдарили по збагачувальній фабриці у Дніпропетровській області, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

За інформацією компанії, наразі триває ліквідації наслідків удару. Проте масштаби руйнувань не розголошуються.

Відомо, що під час атаки працівники фабрики не постраждали.

Це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці,

– розповіли в ДТЕК.

Які ще об'єкти ДТЕК атакував ворог?

Кількома днями раніше, у ніч проти 16 жовтня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК "Нафтогаз. Ворог бив по газовій інфраструктурі ракетами та дронами. Внаслідок цієї атаки зупинилася робота об'єктів газового видобутку на Полтавщині, повідомили в ДТЕК.

Окрім того, 8 жовтня росіяни двічі за добу обстріляли об'єкти ДТЕК, зокрема ТЕС. Через ці атаки обладнання теплоелектростанції зазнало серйозних пошкоджень. Поранення отримали 2 енергетики.

У той же день ворог вдарив по фабриці на Донеччині, яка займається збагаченням вугілля для теплових електростанцій. Це була вже третя атака на підприємство за півтора місяця. Внаслідок ударів роботу фабрики довелося законсервувати.

Варто знати! Нагадаємо, що 26 серпня під удар Росії потрапила шахта ДТЕК у Добропіллі. Тоді загинув один гірник, а ще троє людей були поранені.

Чим загрожують атаки на ДТЕК?