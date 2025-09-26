Эрдоган не обещал отказаться от российской нефти, но сделает это, если я попрошу, – Трамп
- Трамп выразил желание, чтобы Турция прекратила покупать российскую нефть, но не потребовал этого от Эрдогана.
- Трамп намекнул, что продажа Турции истребителей F-35 может зависеть от ограничения импорта энергоносителей из России.
Трамп сообщил, что хотел бы, чтобы Турция перестала покупать нефть у России, однако не требовал этого у Эрдогана. По его словам, Орбан не может не покупать нефть у России, а Эрдоган –может.
Что Трамп думает о покупке нефти Турцией?
Трамп заявил, что надеется, что Турция прекратит покупать нефть у России, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать любую нефть в России, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины, а они воюют. Россияне уже потеряли миллионы жизней, и за что, знаете, за что? Позор,
– сказал Трамп в Овальном кабинете.
По его словам, Эрдоган сейчас ведет себя нейтрально, но лучшее, что он мог бы сделать, это не покупать нефть и газ у России. Вместе с тем Трамп не выдвигал Трампу требования, как делал это с ЕС, отдельно с Венгрией и Словакией.
Он заявил, что Турция может прекратить покупать российскую нефть. В частности, если он попросит об этом турецкого президента. Так он ответил на вопрос, согласился ли Эрдоган прекратить покупку российской нефти:
Не хочу говорить, но если я попрошу, он это сделает, да. Он не дал четкого обещания, я не говорил "прекратить", но верю, что он это сделает,
– ответил Трамп.
Также Трамп считает, что Турция может покупать энергоносители у многих других стран, а Венгрия, к примеру, не может.
Какой рычаг давления Трамп имеет на Эрдогана?
Вместе с тем стало известно, что Трамп все же может заставить Эрдогана отказаться от нефти из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Трамп назвал свою встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг "убедительной", заявив, что он может рассмотреть возможность возвращения Турции к совместной программе производства и закупки истребителей F-35 компании Lockheed Martin Corp. Он также призвал Эрдогана сделать больше, чтобы убедить Кремль прекратить войну в Украине.
Что известно о встрече Эрдогана и Трампа?
В четверг, 25 сентября, Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Документ подписали во время встречи президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана в Белом доме.
Трамп также намекнул, что Эрдоган может стать посредником между Украиной и Россией, но он предпочитает нейтральную позицию. На встрече с Эрдоганом Трамп также заявил, что Турция должна прекратить покупку российской нефти.
Перед этим Эрдоган выразил сомнения в скором завершении войны в Украине и возможности Европы долгосрочно поддерживать Украину. Президент Турции считает, что НАТО следует вдохновиться "турецкой моделью" переговоров с Россией и Украиной.