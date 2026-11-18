На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества лидер КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин раскритиковали западную политику санкций и протекционизма. Эти заявления прозвучали накануне прибытия президента США Дональда Трампа, с которым они должны провести трехстороннюю встречу.

Почему Си раскритиковал политику США

Президент Китая Си Цзиньпин в Шэньчжэне призвал к открытой торговле и международному сотрудничеству, пытаясь представить Пекин в качестве стабильного экономического партнера на фоне торговой политики США, пишет Reuters.

Мы должны решительно поддерживать основанную на правилах многостороннюю торговую систему, в центре которой находится Всемирная торговая организация, выступать за свободную и открытую торговлю и инвестиции, а также обеспечивать стабильность и бесперебойную работу глобальных промышленных и логистических цепочек поставок,

– заявил Си.

Это заявление прозвучало после того, как США объявили о новых ограничениях доступа Китая к передовым чипам для искусственного интеллекта, в частности к продукции Nvidia. Это может осложнить торговое перемирие между двумя странами, ведь Пекин уже пообещал ответить на действия Вашингтона.

В то же время китайский лидер также пообещал продолжать инвестиции в промышленность, развивать новые технологии, снижать пошлины и открывать внутренний рынок для других стран.

Обратите внимание! Западные страны критикуют Пекин из-за профицита внешней торговли, превышающего 1 триллион долларов в год. США и Европа считают, что государственная поддержка китайского производства создает неравные условия конкуренции и угрожает их промышленным предприятиям и рабочим местам.

Что заявил Путин о санкциях

Между тем российский диктатор продолжает жить в выдуманной реальности, заявляя, что западные санкции, введенные после начала войны против Украины, якобы не ослабили российскую экономику, а сделали ее сильнее.

Более того, на саммите АТЭС Путин цинично назвал западные государства "бывшими гегемонами" и заявил о "унизительном упадке" Европы.

Традиционные инструменты экономического доминирования утратили свою устрашающую силу,

– заявил глава Кремля.

По словам Путина, санкции, пошлины и экспортные ограничения могут оказывать определенный сдерживающий эффект, однако якобы не способны остановить экономический рост или разрушить экономику конкурентов.

Напомним, что встреч трехсторонние переговоры Трампа, Си и Путина а должны состояться в четверг, 19 ноября, в рамках саммита АТЭС. Эксперты прогнозируют, что эта встреча может стать площадкой для обсуждения не только войны в Украине, но и конфликта на Ближнем Востоке, торговых споров и отношений между ведущими государствами.