Экономика Новости экономики Зеленский будет просить у Трампа газ для восстановления энергосистемы после атак, – Bloomberg
17 октября, 14:57
Зеленский будет просить у Трампа газ для восстановления энергосистемы после атак, – Bloomberg

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Зеленский встретится с Трампом, чтобы обсудить ПВО, оружие и энергетическую помощь, возможно, в обмен на доступ к сетям и производства дронов.
  • Украина и США обсуждают возможность экспорта сжиженного природного газа США для энергетических нужд после атак по Украине.

Зеленский встретится с лидером США в Белом доме, чтобы обсудить ПВО, оружие и срочную энергетическую помощь. В обмен на это Президент Украины может пообещать доступ США к сетям и производству дронов.

Что Зеленский будет просить у Трампа?

После усиленных ударов России по водно-газовой инфраструктуре Украины перед зимой Зеленский вынужден просить помощи у США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blomberg.

Зеленский пытается воспользоваться разочарованием Трампа президентом России Владимиром Путиным после того, как серия разговоров не привела ни к какому существенному прогрессу в прекращении войны,
– сообщили в издании.

Накануне визита украинские чиновники предложили поделиться опытом в сфере технологии и производства беспилотников в обмен на крайне необходимые поставки американского оружия и энергии.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, официальные лица США и Украины также обсуждали возможность экспорта сжиженного природного газа США для удовлетворения энергетических потребностей Украины после российских ударов.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа 17 октября?

16 октября Зеленский прибыл в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Президента Украины.

Глава государства сообщил, что проведет ряд встреч с представителями оборонных компаний, которые смогут продать Украине необходимое вооружение.

В частности, речь пойдет о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны. Также запланированы переговоры с представителями американских энергетических компаний. Кроме того, президент анонсировал и встречу с Дональдом Трампом, что состоится уже 17 октября. Встреча глав государств начнется в 20:00 по киевскому времени.

Во время переговоров с главой Белого дома стороны рассмотрят возможные методы завершения войны.

Что известно об ударах по газовой инфраструктуре Украины?

  • Россияне все больше атакуют газовую инфраструктуру Украины, что может угрожать отопительному сезону. Дефицит газа возможен, поэтому Украина рассматривает закупку газа в Европе и накопление объемов в подземных хранилищах.

  • Россия целенаправленно атакует газовую инфраструктуру Украины, что заставило Киев обратиться к США за помощью в виде импорта сжиженного природного газа (СПГ). Украина также планирует увеличить импорт газа на 30% после последних атак.

  • Украина ранее добывала 20 миллиардов кубометров газа в год, сосредотачивая добычу в Полтавской области. Российские удары уничтожили половину внутренней добычи природного газа Украины, поэтому может возникнуть дефицит.