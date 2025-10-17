Зеленский будет просить у Трампа газ для восстановления энергосистемы после атак, – Bloomberg
- Зеленский встретится с Трампом, чтобы обсудить ПВО, оружие и энергетическую помощь, возможно, в обмен на доступ к сетям и производства дронов.
- Украина и США обсуждают возможность экспорта сжиженного природного газа США для энергетических нужд после атак по Украине.
Зеленский встретится с лидером США в Белом доме, чтобы обсудить ПВО, оружие и срочную энергетическую помощь. В обмен на это Президент Украины может пообещать доступ США к сетям и производству дронов.
Что Зеленский будет просить у Трампа?
После усиленных ударов России по водно-газовой инфраструктуре Украины перед зимой Зеленский вынужден просить помощи у США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blomberg.
Зеленский пытается воспользоваться разочарованием Трампа президентом России Владимиром Путиным после того, как серия разговоров не привела ни к какому существенному прогрессу в прекращении войны,
– сообщили в издании.
Накануне визита украинские чиновники предложили поделиться опытом в сфере технологии и производства беспилотников в обмен на крайне необходимые поставки американского оружия и энергии.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, официальные лица США и Украины также обсуждали возможность экспорта сжиженного природного газа США для удовлетворения энергетических потребностей Украины после российских ударов.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа 17 октября?
16 октября Зеленский прибыл в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Президента Украины.
Глава государства сообщил, что проведет ряд встреч с представителями оборонных компаний, которые смогут продать Украине необходимое вооружение.
В частности, речь пойдет о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны. Также запланированы переговоры с представителями американских энергетических компаний. Кроме того, президент анонсировал и встречу с Дональдом Трампом, что состоится уже 17 октября. Встреча глав государств начнется в 20:00 по киевскому времени.
Во время переговоров с главой Белого дома стороны рассмотрят возможные методы завершения войны.
Что известно об ударах по газовой инфраструктуре Украины?
Россияне все больше атакуют газовую инфраструктуру Украины, что может угрожать отопительному сезону. Дефицит газа возможен, поэтому Украина рассматривает закупку газа в Европе и накопление объемов в подземных хранилищах.
Россия целенаправленно атакует газовую инфраструктуру Украины, что заставило Киев обратиться к США за помощью в виде импорта сжиженного природного газа (СПГ). Украина также планирует увеличить импорт газа на 30% после последних атак.
Украина ранее добывала 20 миллиардов кубометров газа в год, сосредотачивая добычу в Полтавской области. Российские удары уничтожили половину внутренней добычи природного газа Украины, поэтому может возникнуть дефицит.