Зеленский встретится с лидером США в Белом доме, чтобы обсудить ПВО, оружие и срочную энергетическую помощь. В обмен на это Президент Украины может пообещать доступ США к сетям и производству дронов.

Что Зеленский будет просить у Трампа?

После усиленных ударов России по водно-газовой инфраструктуре Украины перед зимой Зеленский вынужден просить помощи у США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blomberg.

Зеленский пытается воспользоваться разочарованием Трампа президентом России Владимиром Путиным после того, как серия разговоров не привела ни к какому существенному прогрессу в прекращении войны,

– сообщили в издании.

Накануне визита украинские чиновники предложили поделиться опытом в сфере технологии и производства беспилотников в обмен на крайне необходимые поставки американского оружия и энергии.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, официальные лица США и Украины также обсуждали возможность экспорта сжиженного природного газа США для удовлетворения энергетических потребностей Украины после российских ударов.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа 17 октября?

16 октября Зеленский прибыл в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Президента Украины.

Глава государства сообщил, что проведет ряд встреч с представителями оборонных компаний, которые смогут продать Украине необходимое вооружение.

В частности, речь пойдет о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны. Также запланированы переговоры с представителями американских энергетических компаний. Кроме того, президент анонсировал и встречу с Дональдом Трампом, что состоится уже 17 октября. Встреча глав государств начнется в 20:00 по киевскому времени.

Во время переговоров с главой Белого дома стороны рассмотрят возможные методы завершения войны.

