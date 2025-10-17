Зеленський зустрінеться з лідером США в Білому домі, щоб обговорити ППО, зброю та термінову енергетичну допомогу. В обмін на це Президент України може пообіцяти доступ США до мереж і виробництва дронів.

Що Зеленський проситиме у Трампа?

Після посилених ударів Росії по водно-газовій інфраструктурі України перед зимою Зеленський вимушений просити допомоги у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Blomberg.

Зеленський намагається скористатися розчаруванням Трампа президентом Росії Володимиром Путіним після того, як серія розмов не призвела до жодного суттєвого прогресу у припиненні війни,

– повідомили у виданні.

Напередодні візиту українські чиновники запропонували поділитися досвідом у сфері технології та виробництва безпілотників в обмін на вкрай необхідні постачання американської зброї та енергії.

За словами людей, обізнаних з цим питанням, офіційні особи США та України також обговорювали можливість експорту скрапленого природного газу США для задоволення енергетичних потреб України після російських ударів.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня?

16 жовтня Зеленський прибув до США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Президента України.

Глава держави повідомив, що проведе низку зустрічей з представниками оборонних компаній, які зможуть продати Україні необхідне озброєння.

Зокрема, йтиметься про додаткові поставки систем протиповітряної оборони. Також заплановані перемовини з представниками американських енергетичних компаній. Крім того, президент анонсував і зустріч із Дональдом Трампом, що відбудеться вже 17 жовтня. Зустріч глав держав розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Під час перемовин з очільником Білого дому сторони розглянуть можливі методи завершення війни.

Що відомо про удари по газовій інфраструктурі України?