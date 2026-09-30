Страны-кандидаты на вступление в ЕС получат доступ к экономике блока: в списке числится Украина

Европейский Союз откроет свою огромную экономику для стран, ожидающих вступления в блок. Но только при условии, что они согласятся выступать вместе с ЕС против враждебных государств и промышленных конкурентов.

Что могут получить страны-кандидаты на вступление в ЕС

Об этом говорится в проекте предложения Европейской комиссии, который получили в POLITICO.

Странам-кандидатам предложат беспрецедентную "постепенную интеграцию" в единый рынок, в частности беспрепятственную торговлю и доступ к исследовательским программам, пока продолжается работа над их заявками на вступление, согласно проекту плана.

В рамках пакета мер Украине, Молдове, Албании и Черногории в ближайшие годы предложат "дорожные карты", призванные ускорить процесс вступления в ЕС.

Другие страны, в частности Северная Македония, Косово, Босния и Герцеговина, Сербия и Турция, столкнулись с затягиванием процесса – на фоне опасений, что они утратят заинтересованность в вступлении или сблизятся с Россией или Китаем.

Согласно плану Комиссии, экономические преимущества, которые будут предлагаться странам-кандидатам, будут зависеть от их поддержки внешнеполитических целей ЕС, а доступ к единому рынку будет зависеть от того, не будут ли они передавать ключевые технологии враждебным государствам и торговым конкурентам.

Среди сфер, в которых рассматривается более тесное сотрудничество:

полупроводники;

квантовые технологии;

биотехнологии;

искусственный интеллект;

космическая отрасль.

Постепенная интеграция должна быть ощутимой для наших граждан и предприятий,

– заявил POLITICO премьер-министр Косово Альбин Курти.

В среду фон дер Ляйен прибудет в Албанию для переговоров в рамках своего турне по странам Западных Балкан. Она также посетит Косово и Северную Македонию, которые не получат ускоренного пути к вступлению в ЕС по новому плану, и воспользуется своим визитом, чтобы потребовать от них экономических преимуществ в обмен на более тесное сближение с ЕС.

Мы хотим получить более широкий доступ к единому рынку ЕС, европейскому финансированию и финансовым программам, а также к совместным программам в таких сферах, как энергетика, цифровизация, исследования, образование и инфраструктура,

– добавил Курти.

Согласно обзору, конечной целью стран-кандидатов должно быть полноправное членство в ЕС. Однако страны-кандидаты должны пройти строгий процесс, основанный на заслугах, и осуществить масштабные и долгосрочные реформы.

В выводах обзора отмечается, что блок может изменить свои правила, чтобы стать менее уязвимым к действиям отдельных государств-членов, не пересматривая фундаментальные положения законодательства ЕС и потенциально не инициируя национальные референдумы по всему блоку.

Напомним, что Брюссель уже готовит индивидуальные дорожные карты для четырех наиболее успешных стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз. Среди них есть Украина.