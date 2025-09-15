Предварительные показатели в проекте бюджета на 2026 год уже опубликованы. Таким образом известны ожидания относительно валового внутреннего продукта Украины.

На каком уровне в бюджете заложили ВВП?

В проекте бюджета на 2026 год ВВП составляет 10,3 триллиона гривен. Это на 1,34 триллиона больше чем на 2025, передает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

В Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы прогнозировалось, что рост ВВП будет на 7,5% в 2026 году. А уже в документе на 2026 – 2028 годы показатель составляет 4,5%.

Что отражает показатель ВВП Валовой внутренний продукт показывает общую экономическую активность страны. Он учитывает стоимость всех конечных продуктов, которые были произведены в стране за определенный период, то есть год.

Что было с ВВП на 2025 год?