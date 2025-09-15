Попередні показники у проєкті бюджету на 2026 рік вже опубліковані. Таким чином відомі очікування щодо валового внутрішнього продукту України.

На якому рівні в бюджеті заклали ВВП?

У проєкті бюджету на 2026 рік ВВП становить 10,3 трильйона гривень. Це на 1,34 трильйона більше ніж на 2025, передає 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

У Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки прогнозувалося, що зростання ВВП буде на 7,5% у 2026 році. А вже у документі на 2026 – 2028 роки показник становить 4,5%.

Що відображає показник ВВП Валовий внутрішній продукт показує загальну економічну активність країни. Він враховує вартість усіх кінцевих продуктів, які були вироблені в країні за певний період, тобто рік.

Що було з ВВП на 2025 рік?