Несмотря на отключение света: рост ВВП Украины ускорился, несмотря на отключение света

В июле 2024 года валовой внутренний продукт Украины вырос на 2,7%, что является ускорением по сравнению с 1,6% в июне. Благодаря чему происходит такой рост, читайте дальше.

Что влияет на рост ВВП Украины

По информации министерства, в июле 2024 года экономика работала по чрезвычайно жестким графикам веерных отключений электроэнергии из-за ее дефицита. Это затрудняло экономическую активность предприятий из-за роста расходов, а также влияло на потребителей товаров и услуг.

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Впрочем, экономике удалось уменьшить негативное влияние дефицита электроэнергии и продемонстрировать рост, который стал возможным благодаря раннему сбору урожая в сельском хозяйстве из-за благоприятных погодных условий.

В итоге за январь-июль 2024 года рост оценивается на уровне 4,0% [± 1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям,

– говорится в сообщении.

В том числе рост ВВП в июле был также обусловлен несколькими факторами:

Высокая адаптивность к сложным условиям функционирования и опыт реагирования на вызовы, в частности возможность отдельных производителей обеспечивать стабильный доступ к электроэнергии через прямой импорт. Раннее начало сбора урожая озимых культур благодаря погодным условиям. Стабильная работа Украинского морского коридора. Значительное бюджетное финансирование строительства инженерных сооружений.

Заметьте! В то же время правительство Украины существенно ухудшило прогноз роста экономики на 2025 год до 2,7%. Ранее предполагался рост на уровне 6,8%.