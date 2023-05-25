Приближение к официальному или резкий взлету: что будет с долларом летом

За последнюю неделю курс с незначительными колебаниями в цене показывал динамику на убыль. В то же время, за пределы коридора в 37,2 – 37,4 гривны доллар не выходил. Будет ли стабильной валюта в начале лета, читайте в тексте.

Приближение к официальному курсу завершилось

Как рассказал 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в конце мая – начале июня на наличном валютном рынке следует ожидать достаточно стабильную и прогнозируемую ситуацию.

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По словам эксперта, по всем признакам период постепенного приближения наличного курса к официальному завершился: в обменниках курс всего на 2 – 2,5% выше официального и эта разница сохраняется.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, за последние две недели наблюдается относительная стабильность ежедневных колебаний, не превышающих 0,5 гривны.

Следовательно, можно ожидать, что валютный коридор не претерпит существенных изменений:

курс доллара будет находиться в пределах 37 – 38 гривен за доллар,

а евро – 40 – 41 гривен за евро.

Может ли фронт повлиять на курс

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий объясняет, что позитивные изменения для Украины на фронте почти не повлияют на курс.

В то же время, негативные военные изменения могут усилить давление на гривну из-за ухудшения настроений украинцев. Но на сегодняшний день не просматривается никаких тенденций, которые могли бы существенно повлиять на курс.

События на фронте оказывают психологический эффект. Если будут положительные, то скорее всего никаких изменений на валютном рынке не будет. Если будут реализовываться какие-то риски, то настроения и ожидания украинцев могут ухудшиться – и это может давить на гривну. Но пока – по крайней мере, в горизонте месяца – мы не видим каких-либо серьезных событий, которые могли бы произвести эффект на курс,

– добавил Паращий.

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Сколько стоит доллар по состоянию на 25 мая