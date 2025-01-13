Время покупать валюту: актуальный курс злотого в Украине: актуальный курс злотого в Украине

После выходных курс польской валюты повысился на 2 копейки. После длительных колебаний в обе стороны злотый сейчас демонстрирует относительную стабильность. Как изменилась его стоимость в банках и обменниках, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 13 января официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,21 гривны (+2 копейки от 10 января), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (без изменений) и продажа – 10,80 гривны (без изменений).

составляет в среднем 10,00 гривны (без изменений) и продажа – 10,80 гривны (без изменений). В то же время обменники покупают злотые по 10,25 гривны (-5 копеек), а продают – уже по 10,40 гривны (-5 копеек).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 021 гривну. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 в обменниках и 1 080 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 025 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 000 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.