По состоянию на утро 10 января официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,19 гривны (+4 копейки от 9 января), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (+10 копеек) и продажа – 10,80 гривны (+40 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,30 гривны (+5 копеек), а продают – уже по 10,45 гривны (+5 копеек).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 019 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 в обменниках и 1 080 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 030 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 000 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.