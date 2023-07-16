Новой категории людей разрешили выйти на пенсию досрочно: о ком идет речь
Источник:Юридический советчик
В Украине определенной категории украинцев дали возможность досрочно выйти на заслуженный отдых. Это коснется тех, кто потерял работу.
Кому можно выйти на пенсию досрочно
Введен новый порядок регистрации, перерегистрации, зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Согласно этому, право на выход на пенсию по возрасту предоставили еще одной категории лиц.
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Речь идет о лицах, потерявших работу, но им осталось до пенсионного возраста не больше полутора лет.Напоминаем, имеющие право на досрочный выход еще и женщины, родившие 5 или более детей, а затем воспитали их до 6 лет, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность.
Есть еще несколько норм для досрочного выхода
- Регистрация лица в центре занятости в течение 30 календарных дней с даты увольнения;
- Отсутствие для лица в течение 7 календарных дней соответствующей работы в соответствии с Законом Украины "О занятости населения";
- Наличие страхового стажа необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере.
Минимальный стаж для ухода на пенсию в Украине составляет 30 лет. Следовательно, в 2023 году пенсионером можно стать в 60 лет. Впрочем, с каждым новым годом продолжительность стажа будет расти на один год. Следовательно, в 2028 году эта цифра достигнет 35 лет.
В следующем году увеличат требования к стажу
С 2024 года пенсионерам в 60 лет придется иметь стаж не менее 31 года. Если лет не будет, тогда уйти на отдых придется в 63 или 65 лет.
Увеличатся также требования и для пенсионеров, которые будут выходить на пенсию в 65 лет, а именно:
- 2023 год - от 15 до 20 лет;
- 2024 год - от 15 до 21 года;
- 2025 год – от 15 до 22 лет;
- 2026 год – от 15 до 23 лет;
- 2027 год – от 15 до 24 лет;
- 2028 год – от 15 до 25 лет.