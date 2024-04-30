Раньше других: кто имеет право на досрочный выход на пенсию

Чтобы человеку выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, надо дожить до 60 лет и приобрести 31 год стажа. Однако есть перечень украинцев, которые могут выйти на законный отдых еще раньше.

Кто может досрочно выйти на пенсию

Подавляющее количество украинцев выходит на заслуженный отдых после 60 лет. Вне очереди это могут сделать те, кто имеет право на это по выслуге лет.

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Соответственно, также таким правом пользуются граждане, которые имеют особый статус, а это:

Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.

Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.

Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.

Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.

Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, выполнявшие интернациональный долг.

Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.

Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.

Люди, которые не могут работать из-за изменений в организации производства и труда, при том, что их трудовой договор расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа.

Подробнее с перечнем и условиями назначения досрочной пенсии можно ознакомиться здесь.

Как досрочно выйти на пенсию

Чтобы выйти на досрочную пенсию, придется написать соответствующее заявление и подать следующие документы: